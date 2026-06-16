Консоли Xbox, вероятно, можно будет купить в рассрочку

Игровое подразделение Microsoft, Xbox, работает над внедрением совершенно новых и радикальных бизнес-моделей продажи своих продуктов. Согласно последним данным из сети, компания планирует запустить систему оплаты консолей в рассрочку. Этот шаг может послужить не только для увеличения объема продаж, но и для компенсации высокой стоимости устройств нового поколения. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в новости.

Издание иксбт.ком сообщает, что в программном коде официального сайта Xbox была обнаружена фраза «Буй Нов, Пай Латер» (Купи сейчас, плати потом). Хотя официальные подробности пока не объявлены, специалисты расценивают это как форму классической рассрочки или льготного кредитования. Благодаря этой системе пользователи смогут мгновенно получить дорогостоящую технику и выплачивать её стоимость в течение определенного времени.

Консоли нового поколения и вопрос цены

Появление этой новости неслучайно. Согласно предыдущим утечкам, ожидается, что консоли нового поколения, которые могут получить название Xbox Хеликс, будут очень дорогими. Некоторые источники отмечали, что цена этого устройства может составить от 1500 до 2000 долларов. В условиях такой высокой цены система рассрочки станет для компании основным инструментом привлечения более широкой аудитории.

В настоящее время данное предложение упоминается в связи с крупными финансовыми сервисами, такими как PayPal и Кларна. Это означает, что Microsoft предпочитает сотрудничать с признанными во всем мире платежными системами, вместо того чтобы создавать собственную банковскую систему. Однако пока остается неизвестным, в каких именно регионах и с какого момента будет доступен этот сервис.

Изменения в стратегии компании

Новости вокруг Xbox не ограничиваются только системой оплаты. В последние дни также усиливаются слухи о том, что Microsoft может в будущем превратить свое игровое подразделение в независимую компанию. Это свидетельствует о серьезных изменениях в общей стратегии корпорации.

Также сообщается, что Microsoft одновременно планирует закрыть или продать несколько игровых студий. Подобные меры по оптимизации могут быть направлены на повышение финансовой эффективности компании. Эти новости важны и для геймеров из Узбекистана, так как расширение международных платежных систем может дать толчок популяризации лицензионных устройств на местном рынке.

Подводя итог, Xbox внедряет новые финансовые инструменты, чтобы сохранить свою экосистему и достичь преимущества в конкурентной борьбе. Если система рассрочки будет успешно запущена, это может полностью изменить традиционные правила торговли на рынке консолей.