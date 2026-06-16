Google представила Android 17: революция в Gemini и многозадачности

Корпорация Google официально анонсировала финальную версию своей следующей операционной системы — Android 17. Одновременно с этим была представлена Wear OS 7 для смарт-часов. Обновления станут доступны в первую очередь владельцам устройств Pixel; они предусматривают не только изменения в интерфейсе, но и вывод возможностей искусственного интеллекта на новый уровень. Этот шаг является частью стратегии Google по сохранению лидерства в гонке AI с Apple. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает в новости.

Самой важной особенностью Android 17 стала глубокая интеграция модели искусственного интеллекта Gemini в систему. В частности, с помощью модели Лйриа 3 пользователи смогут создавать музыку на основе текстовых команд или изображений. Кроме того, мультимодальная модель Gemini Омни позволяет редактировать видео непосредственно в процессе общения. По данным иксбт.ком, в устройствах Pixel 10а значительно усовершенствована функция перевода речи в речь на базе технологии АудиоЛМ.

Многозадачность и новые возможности интерфейса

В внешнем виде системы также произошли важные изменения. Внедренная «Буббле бар» (панель пузырьков) позволяет пользователям быстро переключаться между приложениями и организовывать их. Это создает удобство особенно для тех, кто работает с несколькими программами одновременно. Для активных пользователей соцсетей добавлена функция одновременной записи с селфи-камеры и экрана, что упрощает создание реакционных видео для TikTok или Instagram.

В вопросе межплатформенной связи также есть неожиданная новость: Android Куик Шаре теперь совместим с технологией АирДроп от Apple. Это позволяет обмениваться файлами между платформами даже на более старых моделях, таких как Pixel 8а и 9а. Кроме того, пользователи смогут записывать персонализированные голосовые сообщения для ситуаций, когда они не могут ответить.

Безопасность и смарт-часы

С обновлением Wear OS 7 смарт-часы стали еще умнее. Теперь, если Pixel Watch обнаружит автокатастрофу, падение или остановку сердца, они автоматически отправят уведомление в экстренные службы и близким. Также часы стали эффективнее работать с будущими АИ-очками Google и другими умными аксессуарами.

В сфере безопасности были внедрены следующие новшества:

функция пометки устройства как «потерянного» в разделе Финд Хуб;

Ливе Треат Детектион — система обнаружения угроз в режиме реального времени;

возможность ограничения контента через ПИН-код для родительского контроля без привязки к аккаунту Google.

Для любителей игр также есть специальная новость: представлен новый игровой режим для складных смартфонов. В нем экран делится в пропорции 50/50, а нижняя часть превращается в динамический геймпад. Подобные изменения превращают Android 17 не просто в операционную систему, а в гибкую экосистему, адаптирующуюся под ежедневные нужды пользователя.