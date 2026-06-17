Суд Сан-Франциско отклонил иск xAI против OpenAI

·7·Технологии
Суд Сан-Франциско отклонил иск xAI против OpenAI

Федеральный суд Сан-Франциско окончательно отклонил иск компании xAI, принадлежащей Илону Маску, против OpenAI. Спор был связан с предполагаемой кражей технологических секретов, использованных при разработке чат-бота Grok. Согласно решению суда, обвинения, выдвинутые xAI, не имеют достаточных доказательств, и право на повторную подачу иска по данному вопросу ограничено. Об этом сообщает Ixbt.com сообщает в материале.

Судья Лин вынесла решение «with prejudice» (без права на пересмотр). Это означает, что xAI больше не может подать в суд на OpenAI по тем же основаниям. В ходе процесса компания xAI не смогла доказать, что OpenAI получила конфиденциальную информацию через своего бывшего инженера Сюэчэня Ли. Также не было представлено никаких доказательств того, что сотрудники OpenAI знали о якобы украденных данных.

Технологические секреты и процесс найма

В центре спора оказалось собеседование с инженером Сюэчэнем Ли. По версии xAI, в ходе беседы с представителями OpenAI инженер обсуждал внутренние детали и методы обучения модели Grok 4. Однако судья расценила подобные разговоры как стандартную практику. Было отменочено, что обсуждение предыдущего опыта работы кандидата не может рассматриваться как нарушение коммерческой тайны.

По мнению судьи Лин, если бы такие беседы были признаны правонарушением, это создало бы юридические риски для любой компании на технологическом рынке. Это могло бы негативно повлиять на ротацию кадров и конкуренцию в отрасли. Представители OpenAI, в свою очередь, подчеркнули, что они не нуждались в технологиях xAI, а компания-конкурент просто теряет свои позиции.

Очередное поражение Илона Маска

Данное решение стало вторым крупным поражением Илона Маска в судебных баталиях против OpenAI за последние недели. Ранее федеральный суд Окленда также отклонил другой иск Маска на 150 миллиардов долларов. Тогда предприниматель обвинил OpenAI в отступлении от своей первоначальной некоммерческой миссии.

Тем не менее, отдельный судебный процесс, связанный с инженером Сюэчэнем Ли, все еще продолжается. Сам инженер отрицает все обвинения. По данным ixbt.com, данное решение суда считается важным прецедентом для рынка AI. Теперь переход специалистов в конкурирующие компании и обсуждение своего опыта считается законным, пока не будет доказана прямая кража.

Это решение интересно и для любителей технологий в Узбекистане, так как оно определяет правила конкуренции между крупнейшими мировыми AI-гигантами. Борьба между OpenAI и xAI еще раз показала, насколько сложна защита интеллектуальной собственности в сфере искусственного интеллекта.

OpenAIxAIGrokИлон МаскИскусственный Интеллект
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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