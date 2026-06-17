Google представила новую умную колонку с ИИ Gemini спустя шестилетний перерыв

·24·Технологии
Google представила новую умную колонку с ИИ Gemini спустя шестилетний перерыв

Гигант технологического мира компания Google спустя шестилетний перерыв продемонстрировала свою умную колонку нового поколения. Это устройство под названием Google Хоме стало первым продуктом бренда, интегрированным с платформой Gemini фор Хоме, и обещает вывести управление цифровой экосистемой дома на совершенно новый уровень. Устройство выделяется не только качеством звука, но и возможностями искусственного интеллекта. Об этом сообщает Иксбт.ком новость сообщает.

Новая модель Google Хоме заменит предыдущее устройство Nest Audio. По данным иксбт.ком, цена гаджета установлена на уровне 100 долларов. Было объявлено, что поставки устройства, которое изначально ожидались весной, начнутся с 25 июня 2026 года. В дизайне также произошли заметные изменения: теперь индикаторы состояния расположены не за сеткой устройства, а в световом кольце в его нижней части.

Gemini: новая эра умных помощников

Главной особенностью устройства является работа на базе системы искусственного интеллекта Gemini, которая пришла на смену Google Assistant. Эта система способна понимать сложные и многоэтапные команды пользователя. Например, пользователь может дать связную команду: «приглуши свет в гостиной, включи джаз и установи таймер на 20 минут». Что самое важное, Gemini запоминает контекст общения, что избавляет от необходимости повторять фразу «Окей, Google» в каждом предложении.

Компания представляет устройство в четырех цветах: белый (чиннигуллар), темно-серый (ёнгʻок), зеленый (нефрит) и красный (резавор). Стоит отметить, что последние два варианта цвета являются эксклюзивными для рынка США. Ожидается, что для любителей технологий из Узбекистана модели белого и серого цветов будут более доступны через международный рынок.

Качество звука и технические возможности

Google Хоме оснащена системой объемного звучания на 360 градусов, обеспечивающей одинаково качественное звучание в любой точке комнаты. Кроме того, пользователи могут воспользоваться следующими возможностями:

  • Объединение двух колонок в стереопару;
  • Создание системы пространственного звука совместно с Google TV Стреамер;
  • Использование в качестве центра управления умным домом (хаба) через протоколы Маттер и Треад Бордер Рутер;
  • Точное распознавание команд с помощью локальных моделей шумоподавления и эхокомпенсации.
Для использования всех возможностей устройства, включая функцию живого общения Gemini Live и ежедневные отчеты Google Хоме Бриеф, потребуется подписка Google Хоме Премиум. Стоимость этой услуги составляет 10 или 20 долларов в месяц в зависимости от тарифного плана. Хотя устройство поддерживает не новейший протокол Треад 1.4, а версию 1.3, оно полностью соответствует современным стандартам умного дома.

Эта новость выводит борьбу компании Google с конкурентами, такими как Amazon и Apple, на рынке умных домов на новый этап. Прямая интеграция искусственного интеллекта в бытовую технику в будущем поможет сделать дома более автономными и понимающими пользователя.

GoogleGoogle HomeGeminiУмный ДомТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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