В России вводят специальные СИМ-карты для детей: утвержден новый порядок

·17·Технологии
В России вводят специальные СИМ-карты для детей: утвержден новый порядок

Совет Федерации Российской Федерации одобрил новый законопроект, направленный на борьбу с кибермошенничеством. Данным документом в сферу связи вводится понятие «детской» СИМ-карты и устанавливается особый порядок их оформления. Эта мера разработана с целью защиты подрастающего поколения от опасного контента в интернете и финансовых махинаций. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Согласно новому закону, родители или опекуны, оформившие СИМ-карту, могут уведомить оператора связи о том, что данным номером пользуется ребенок. После такого уведомления номер телефона официально переводится в категорию «детских». Это позволит операторам применять специальные фильтры безопасности для данного абонента.

Меры безопасности и ограничения

В документе указано, что конкретные правила оказания услуг по «детским» СИМ-картам определит правительство России. В числе ожидаемых изменений — ограничение доступа к веб-сайтам, признанным вредными для детей, автоматический запрет платных подписок, а также установление определенных лимитов на звонки и СМС-сообщения.

По мнению экспертов, внедрение такой системы поможет родителям дистанционно контролировать активность детей в цифровом мире и предотвращать непредвиденные расходы. Актуальность этого закона возрастает на фоне участившихся случаев привлечения несовершеннолетних к платным услугам через различные игры или социальные сети.

По данным иксбт.ком, эта инициатива предусматривает не только технические ограничения, но и защиту персональных данных детей. Ожидается, что будет установлен строгий контроль за поступлением рекламных спам-звонков и подозрительных ссылок на СИМ-карты, зарегистрированные как детские номера.

В то время как в Узбекистане вопрос цифровой безопасности также стоит на повестке дня, подобный опыт соседних государств может стать интересным примером для местных специалистов и законодателей. На данный момент операторы связи в нашей стране предлагают различные приложения для родительского контроля, однако специальный статус СИМ-карты на законодательном уровне еще не введен.

После вступления в силу нового порядка российским операторам связи потребуется пересмотреть свои тарифные планы и интегрировать специальные технические решения для детей. Это приведет к формированию нового сегмента на рынке телекоммуникаций.

ТехнологииSIM-картаБезопасностьИнтернетРоссия
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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