Пользователи Yandex Пай теперь могут обменивать баллы Плюса на наличные

·20·Технологии
Пользователи Yandex Пай теперь могут обменивать баллы Плюса на наличные

Yandex Пай, финансовый сервис экосистемы Yandex, внедрил важное обновление в свою программу лояльности. Теперь пользователи платформы могут возвращать накопленные баллы Плюса на свои счета в виде денежных средств. Эта возможность значительно расширяет функционал сервиса, превращая виртуальные бонусы в реальный финансовый актив. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в новости.

Ранее баллы, начисляемые за покупки по карте Yandex Пай, можно было потратить только внутри сервисов экосистемы компании — например, в такси Yandex Го, Yandex Эатс или на Yandex Market. Новая функция снимает это ограничение, позволяя направлять баллы на оплату повседневных расходов, покупок в кафе и магазинах.

Курс конвертации и основные условия

по данным иксбт.ком, курс конвертации баллов установлен 1 к 1: то есть 1 балл приравнивается к 1 рублю. Однако для использования этой услуги пользователь должен соответствовать определенным требованиям. В частности, возможность обналичивания баллов открыта только для пользователей, достигших «Золотого» уровня в программе лояльности «Свои Плюсы» и прошедших идентификацию личности.

Механизм использования сервиса также специфичен: пользователь через приложение выбирает покупку стоимостью более 100 единиц, совершенную за последние 30 дней, и нажимает кнопку «Компенсировать». После этого баллы списываются со счета, а денежная сумма, эквивалентная их стоимости, возвращается на карту пользователя.

Ограничения и исключения

В новой системе также существуют определенные ограничения, которые включают следующее:

  • Максимальная сумма компенсации в течение одного месяца ограничена 10 000 единицами;
  • Баллы нельзя вернуть за платежи по коммунальным услугам (ЖКХ) и расходы на мобильную связь;
  • Необходимо иметь активную подписку Yandex Plus.
Ожидается, что эта новость усилит конкуренцию между цифровыми экосистемами. Учитывая широкую популярность сервисов Yandex на рынке Узбекистана, такая финансовая гибкость в будущем может стать стимулом для расширения региональных функций. Пока эта функция тестируется на основных рынках и рассматривается как один из наиболее эффективных способов стимулирования лояльных клиентов.

По мнению экспертов, возможность конвертации виртуальных баллов в реальные деньги еще больше повысит интерес пользователей к использованию Yandex Пай в качестве основного платежного средства. Это, в свою очередь, даст преимущество в конкуренции с другими крупными игроками в сфере банков и финтеха.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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