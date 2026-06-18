Samsung совершила революцию в мире дисплеев: представлен РГБ ОЛЭДоС с яркостью 40 000 нит

·18·Технологии
Samsung совершила революцию в мире дисплеев: представлен РГБ ОЛЭДоС с яркостью 40 000 нит

Южнокорейский технологический гигант Samsung Дисплай продемонстрировал новое поколение технологии РГБ ОЛЭДоС (ОЛЭД он Силикон), предназначенной для рынка КсР-устройств (расширенная реальность). Ожидается, что эта разработка установит новые отраслевые стандарты благодаря рекордной яркости и точности цветопередачи. Об этом сообщает Иксбт.ком.

На своем выставочном стенде компания организовала специальную зону под названием «Большая медведица» (Урса Маджор), где представила семь различных дисплейных панелей. Наибольшее внимание привлекли 1,3-дюймовые РГБ ОЛЭД панели. Пиковая яркость этих миниатюрных экранов достигает поразительных 40 000 нит. Этот показатель в несколько раз превышает яркость самых продвинутых экранов смартфонов, доступных на рынке сегодня.

Технологическое превосходство и эффективность производства

По данным иксбт.ком, используемый Samsung Дисплай «РГБ-стиль» коренным образом отличается от традиционных ОЛЭД-технологий. Вместо фильтров, которые обычно блокируют свет, здесь органические светодиоды наносятся непосредственно на кремниевую подложку. Это не только повышает светоотдачу, но и значительно продлевает срок службы панели.

Представители Samsung Дисплай отметили, что РГБ ОЛЭД дисплеи изготавливаются на базе единой панели. Это способствует упрощению процесса производства. По сравнению с другими технологиями, такой подход позволяет снизить затраты при массовом производстве и повысить конкурентоспособность продукта по себестоимости.

Для справки: недавно компания Honor объявила, что её новый смартфон Honor Кс80 Pro Max будет обладать яркостью 10 000 нит, установив рекорд в этой области. Однако показатель в 40 000 нит, представленный Samsung, демонстрирует, насколько быстро развиваются технологии дисплеев и насколько критична яркость для КсР-устройств (очков виртуальной и дополненной реальности).

Компания заявила, что, опираясь на свой богатый опыт и передовые ОЛЭД-технологии, продолжит работу над еще более яркими и эффективными дисплеями в будущем. Подобные технологии, несомненно, полностью изменят внешний вид и возможности гаджетов, которыми мы будем пользоваться в ближайшие годы.

SamsungOLEDТехнологииДисплейГаджеты
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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