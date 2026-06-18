Rollme Hero D5: представлены доступные смарт-часы с GPS и офлайн-навигацией

Бренд Rollme, который постепенно занимает свою нишу на рынке умных устройств, представил новую модель Hero D5. Гаджет привлекает внимание любителей технологий не только доступной ценой, но и техническими возможностями, характерными для дорогих флагманов, в частности, автономной системой навигации. Об этом сообщает Ixbt.com сообщает в своем материале.

По данным издания ixbt.com, модель Rollme Hero D5 выходит в продажу по цене около 70 долларов. Главной особенностью устройства является система навигации — часы оснащены двухдиапазонным GPS-модулем, который поддерживает работу с шестью спутниковыми системами. Самое важное, что пользователи могут использовать офлайн-карты без подключения к интернету, что будет крайне полезно для путешественников и любителей экстремального спорта.

Возможности экрана и прочный корпус

Часы оснащены 1,43-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 466 × 466 пикселей. Экран защищен от внешних воздействий стеклом Panda Glass. Корпус устройства выполнен из цинкового сплава и пластика и отличается дизайном в двух цветах. Для удобства управления на боковой панели расположены три физические кнопки.

Rollme Hero D5 впечатляет не только внешним видом, но и внутренними характеристиками. Устройство работает на базе чипа ATS3085S и подключается к смартфону через Bluetooth 5.3. Также в часы встроен динамик, позволяющий совершать телефонные звонки.

Функции здоровья и спорта

постоянное измерение частоты сердечных сокращений (пульса);

контроль уровня кислорода в крови (SpO2);

анализ качества и продолжительности сна;

подсчет ежедневной физической активности.

Для мониторинга состояния здоровья в устройство установлен датчик VC30F HRS. Он отслеживает следующие показатели:

Для спортсменов представлено более 170 режимов тренировок. Кроме того, в гаджете есть альтиметр (измеритель высоты), барометр и электронный компас. Система водозащиты уровня 5 ATM позволяет плавать в часах и нырять на небольшую глубину.

Еще одним преимуществом устройства является его энергоемкость. Аккумулятор емкостью 600 mAh обеспечивает длительную автономную работу и заряжается через магнитное зарядное устройство. Учитывая, что на рынке Узбекистана модели с офлайн-навигацией и такой большой батареей в данной ценовой категории встречаются редко, ожидается, что Hero D5 создаст сильную конкуренцию в своем сегменте.