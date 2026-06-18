Автомобили Tesla будут запоминать привычки водителя при парковке

Компания Tesla анонсировала очередное важное обновление для своей системы Фулл Селф-Дривинг (ФСД). По словам главы компании Илона Маска, электромобили теперь будут не только осуществлять автономное управление, но и смогут анализировать и запоминать личные предпочтения водителя в выборе места остановки (парковки). Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в новости.

Данное нововведение направлено на минимизацию вмешательства водителя в управление автомобилем. В настоящее время система ФСД при прибытии в пункт назначения стремится занять первое свободное место, что часто не совпадает с планами водителя. Новая функция обеспечит остановку автомобиля именно в той точке, которую хочет владелец.

Искусственный интеллект изучит привычки водителя

По объяснению Илона Маска, система анализирует предыдущие действия водителя. Например, если вы предпочитаете останавливаться сзади офисного здания или перед определенными воротами дома, Tesla в следующий раз выберет именно это место. Это избавит водителя от необходимости перехватывать руль на последнем этапе.

По данным иксбт.ком, глава Tesla подчеркнул, что именно процесс парковки по прибытии в пункт назначения сейчас является основной причиной вмешательства человека в работу системы ФСД. Водители предпочитают удобную и привычную точку вместо случайного места, выбранного системой.

Гармония безопасности и комфорта

По словам Маска, с точки зрения безопасности серьезные вмешательства в работу системы случаются крайне редко, однако аспекты, связанные с комфортом, все еще требуют доработки. С будущими обновлениями электромобили Tesla научатся более точно останавливаться в следующих местах:

Личный гараж или двор дома;

Постоянное место вокруг рабочего места или офисного здания;

Специальные точки остановки на территории школ и детских садов;

Привычные водителю секции многоуровневых торговых центров.

Эта технология является важным шагом на пути к достижению полного уровня автономности автомобилей Tesla. Учитывая растущий интерес к электромобилям Tesla и на рынке Узбекистана, ожидается, что такие интеллектуальные функции программного обеспечения значительно облегчат процесс вождения и для местных пользователей.

Точная дата выхода этого обновления пока не раскрыта, однако ожидается, что оно будет представлено в составе следующих крупных версий системы ФСД. Таким образом, Tesla стремится вывести на новый уровень не только технические возможности, но и пользовательский опыт (УКс).