Computex 2026: компания Окйпус представила системы охлаждения с изменяемой геометрией

На престижной выставке Computex 2026, проходящей на Тайване, бренд Окйпус продемонстрировал новые продукты, которые способны удивить любителей компьютеров. Компания представила не только традиционные системы жидкостного охлаждения (СЖО), но и механически изменяемые устройства, динамически управляющие воздушным потоком внутри корпуса. Ожидается, что эти инновации выведут эффективность и внешний вид современных игровых ПК на новый уровень. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в новости.

Главной звездой презентации стала модель Омега Л36 Ultra ЭНГ Limited. Эта система охлаждения с радиатором 360 мм будет выпущена ограниченным тиражом — всего 200 экземпляров. Особенность устройства в том, что при повышении температуры процессора специальные «лепестки» в блоке помпы раскрываются, изменяя свою геометрию. Этот механизм в сочетании с внутренним вентилятором обеспечивает дополнительный обдув не только процессора, но и радиаторов ВРМ, а также модулей оперативной памяти. По данным иксбт.ком, цена этой эксклюзивной модели установлена на уровне 300 долларов.

Новые подходы в системах охлаждения

Для массового рынка компания также предлагает модель Омега Л36 Air АРГБ. Несмотря на то, что она в два раза дешевле версии Ultra (160 долларов), её возможности не менее впечатляющие: она оснащена 3,5-дюймовым дисплеем и подвижной рамкой, расширяющейся в зависимости от температуры. Также была представлена модель Делта Л36 Элите АРГБ Дигитал. Инженеры Окйпус использовали в ней зеркальную поверхность с голографическим эффектом вместо стандартного ОЛЭД-экрана, что придает устройству футуристичный вид.

Еще одна интересная серия — модели Сигма Л36 ЭКс и Л42 ЭКс, оснащенные почти квадратными экранами с диагональю 3,95 дюйма. С помощью специального ПО пользователи могут отслеживать параметры системы, выводить анимации или видео. Большая модель с радиатором 420 мм предназначена для высокопроизводительных процессоров и обладает высокой эффективностью рассеивания тепла.

Современные и функциональные корпуса

Делта К40: Компактная модель с передней панелью, сочетающей деревянную отделку и металлическую сетку.

Компактная модель с передней панелью, сочетающей деревянную отделку и металлическую сетку. Сигма К50 Air АРГБ: Вертикальный корпус с изогнутым передним стеклом и возможностью установки отдельного 5,5-дюймового ИПС-экрана.

Вертикальный корпус с изогнутым передним стеклом и возможностью установки отдельного 5,5-дюймового ИПС-экрана. Иота К74 Curve АРГБ: Корпус типа «аквариум» с цельнолитым изогнутым стеклом спереди и сбоку.

Помимо систем охлаждения, Окйпус показала три новых корпуса:

Модель Иота К74 оснащена пятью АРГБ-вентиляторами, при этом один из углов корпуса имеет скошенную форму. Такой дизайн служит для направления воздушного потока непосредственно в центральную часть системы. Во всех новых корпусах кнопки и порты выведены на переднюю панель для удобства пользователей, так как подобные эстетичные устройства обычно размещаются на столе.

Если эти новинки появятся на рынке Узбекистана, они станут отличным выбором для любителей киберспорта и сборщиков мощных рабочих станций. Технические решения бренда Окйпус демонстрируют способность конкурировать с такими гигантами рынка, как ASUS или МСИ.