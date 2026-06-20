Неожиданный результат среди процессоров Intel: модель Core Ultra 7 обошла Core Ultra 9

·3·Технологии
Неожиданный результат среди процессоров Intel: модель Core Ultra 7 обошла Core Ultra 9

Накануне выхода на рынок мобильных процессоров нового поколения от Intel в технологическом мире произошла неожиданная новость. Согласно первым результатам тестов, появившимся в базе данных бенчмарка PassMark, модель Core Ultra 7 270HX Plus сумела опередить процессор Core Ultra 9 275HX, который считается более высоким по классу и дорогостоящим. Эта ситуация привлекает внимание специалистов, так как она противоречит обычным правилам иерархии. Об этом сообщает Ixbt.com сообщает в новости.

По данным ixbt.com, новый Core Ultra 7 270HX Plus набрал 4908 баллов в однопоточном тесте (single-thread) и 56 088 баллов в многопоточном режиме (multi-thread). Эти показатели на 8% выше по однопоточной мощности и почти на 15% выше по многопоточной производительности по сравнению с предыдущей моделью Core Ultra 7 265HX. Самое интересное, что новый чип показал значительный рост, несмотря на идентичную конфигурацию ядер.

Изменения в иерархии и технический анализ

Обычно в линейке продуктов Intel серия Core Ultra 9 всегда выделяется самыми высокими частотами и наибольшим количеством ядер. Однако тот факт, что модель Core Ultra 7 270HX Plus обошла Core Ultra 9 275HX как в однопоточных, так и в многопоточных тестах, свидетельствует о очень высокой внутренней оптимизации. Этот новый чип даже вплотную приблизился к показателям флагманского Core Ultra 9 285HX.

Данные результаты имеют важное значение для производителей ноутбуков и пользователей. Если чип серии Core Ultra 7 сможет обеспечить высокую производительность по более доступной цене, это может снизить спрос на дорогостоящие устройства на базе Core Ultra 9. Учитывая, что на рынке Узбекистана высокопроизводительные ноутбуки выбирают в основном геймеры и профессиональные дизайнеры, эта модель с большой вероятностью станет наиболее оптимальным выбором.

Стоит отметить, что результаты PassMark являются предварительными показателями. Ноутбуки, оснащенные процессорами серии Core Ultra 200HX Plus, только начинают появляться на рынке. Производительность в реальных условиях будет зависеть также от системы охлаждения устройства и настроек энергопотребления (TDP).

В заключение можно сказать, что Intel выводит эффективность мобильных процессоров на новый уровень с помощью своей серии «Plus». Финальные тесты, проведенные независимыми экспертами, дадут окончательный ответ на вопрос, насколько этот неожиданный результат соответствует действительности и сможет ли Core Ultra 7 действительно «занять трон».

IntelCore UltraПроцессорТехнологииBenchmark
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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