Сеть Starlink официально начала работу еще в одной стране Африки

Спутниковый интернет Starlink, принадлежащий компании SpaceX, основанной Илоном Маском, продолжает расширять глобальный охват. На следующем этапе к этой высокоскоростной сети подключилось Королевство Лесото в Африке. Этот шаг открывает новые возможности не только для обычных пользователей, но и для государственной безопасности и экстренных служб. Об этом сообщает Ixbt.com сообщает .

На данный момент услуги Starlink были успешно внедрены в более чем 25 полицейских участках Лесото, в системах управления дорожным движением, а также в группах по борьбе с природными катастрофами. Об этом сообщил глава компании Илон Маск на своей странице в социальных сетях. Обеспечение интернетом таких стратегических объектов повысит эффективность поддержания общественного порядка и принятия оперативных мер в стране.

Современное решение инфраструктурных проблем

В регионах со сложным и горным рельефом, таких как Лесото, прокладка традиционных наземных кабелей связи обходится очень дорого или технически невозможна. Starlink служит оптимальным способом обеспечения таких отдаленных территорий стабильным интернетом с низкой задержкой (latency). Это призвано устранить цифровой разрыв и дать населению возможность пользоваться современными информационными технологиями.

По данным ixbt.com, Starlink недавно был одобрен и правительством Ирака. Это свидетельствует о том, что спутниковая сеть занимает активные позиции не только в демократических западных странах, но и в регионах со сложными политическими и географическими условиями.

Глобальные показатели и планы на будущее

На сегодняшний день масштаб проекта Starlink достиг впечатляющих размеров. Текущее состояние проекта отражено в следующих цифрах:

На околоземной орбите находится более 10 000 активных спутников;

Услугой пользуются в 160 странах мира;

Число абонентов в глобальном масштабе превысило 12 миллионов.

Компания не намерена останавливаться. Специалисты SpaceX уже работают над спутниками нового поколения V3. Ожидается, что первая партия этих устройств будет запущена в космос в 2026 году с помощью ракеты Starship. Это позволит еще больше увеличить скорость интернета и расширить зону покрытия.

В условиях Узбекистана внедрение таких технологий, как Starlink, может иметь большое значение, особенно для школ и медицинских учреждений в отдаленных селах и горных районах. На данный момент в нашем регионе продолжаются переговоры и процессы тестирования для полноценного запуска данной услуги.