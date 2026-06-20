Бюджетный процессор Intel Коре 3 304 конкурирует с Apple А18 Pro

Энергоэффективные процессоры нового семейства Вилдкат Лаке от Intel демонстрируют производительность, значительно превышающую ожидания. Согласно последним данным бенчмарка ПассМарк, самый младший представитель серии — чип Intel Коре 3 304 — вплотную приблизился по показателям к Apple А18 Pro, одной из самых мощных мобильных платформ Apple. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Intel представила платформу Вилдкат Лаке как решение для доступных и энергоэффективных ноутбуков. Архитектура этого процессора включает комбинацию производительных ядер Кугар Кове и энергоэффективных ядер Даркмонт, унаследованных от высокоуровневых линеек, таких как Panther Lake. По сообщению издания иксбт.ком, эта комбинация дала неожиданные результаты.

Тесты бенчмарков и технические характеристики

В тестах ПассМарк процессор Intel Коре 3 304 набрал 3676 баллов в однопоточном режиме и примерно 11 543 балла в многопоточном. Для сравнения, чип Apple А18 Pro, устанавливаемый в смартфоны iPhone 16 Pro, в среднем набирает 3982 балла в однопоточном тесте и 11 804 балла в многопоточном режиме. Это означает, что чип для бюджетных ноутбуков отстает от флагмана Apple всего на несколько процентов.

Примечательно, что Intel Коре 3 304 имеет очень скромную конфигурацию, состоящую всего из 5 ядер (1 производительное и 4 энергоэффективных). В то время как Apple А18 Pro оснащен 6-ядерным CPU. Это свидетельствует о том, что инженеры Intel достигли значительных успехов в повышении эффективности архитектуры.

Позиционирование на рынке и конкуренция

В настоящее время устройства на базе Вилдкат Лаке начали продаваться на мировом рынке примерно за 600 долларов. На технологическом рынке Узбекистана спрос на ноутбуки в этом сегменте всегда был высоким, так как они предлагают оптимальное соотношение цены и качества для учебы и офисной работы. Стоит отметить, что такие ноутбуки зачастую оснащаются большим объемом RAM по сравнению с более дорогими моделями, такими как MacBook Air.

Эта новость может стать революционным изменением в сегменте доступных ноутбуков. Если бюджетные процессоры смогут сравниться с чипами самых современных смартфонов, это создаст для пользователей возможность приобретать высокоскоростные устройства за меньшие деньги. Очевидно, что этот шаг Intel заставит Apple и других конкурентов еще больше совершенствовать свои продукты.