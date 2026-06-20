Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX совершила шумную посадку в Калифорнии

·2·Технологии
Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX совершила шумную посадку в Калифорнии

Компания SpaceX, основанная Илоном Маском, осуществила очередной успешный запуск. В пятницу ракета-носитель Falcon 9, запущенная с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии, вывела на орбиту секретный груз в рамках миссии NROL-179. Особенностью этого полета стало то, что ракета вернулась не на морскую платформу, а непосредственно на сушу. Об этом сообщает Ixbt.com.

По данным ixbt.com, для первой ступени ракеты-носителя, участвовавшей в этой миссии, это был третий выход в космос. До этого данная техника использовалась в двух миссиях проекта Starlink. Ракета поднялась со стартового комплекса SLC-4E и, выполнив свою задачу, успешно приземлилась на посадочную площадку №4 (LZ-4) на базе Ванденберг.

Звуковые эффекты и специфика посадки на сушу

Обычно ракеты SpaceX приземляются на специальные автономные суда в океане. Этот метод является наиболее распространенной стандартной практикой с точки зрения экономии топлива и безопасности. Однако возвращение первой ступени на сушу в этот раз сопровождалось своеобразным «саундтреком» для местных жителей. Жители округов Санта-Барбара, Сан-Луис-Обиспо и Вентура слышали мощные звуковые удары во время возвращения ракеты.

По объяснению специалистов, такие звуковые эффекты возникают в результате входа ракеты в атмосферу на скорости, превышающей скорость звука. В зависимости от погодных условий эти удары могут повториться несколько раз. Хотя для населения это было довольно шумно, для инженеров SpaceX посадка на сушу значительно упрощает процесс технического обслуживания и экономит время.

Будущее технологий многократного использования

SpaceX лидирует в снижении стоимости космических полетов. На сегодняшний день в арсенале компании имеется более 30 ракет-носителей, которые неоднократно летали в космос и возвращались. Такие показатели считаются революционным результатом в космической индустрии, так как раньше для каждого полета требовалось строительство новой ракеты.

Успех миссии NROL-179 вновь подтвердил способность компании SpaceX с высокой точностью выполнять как коммерческие, так и государственные заказы. Практика посадки на сушу свидетельствует о расширении логистических возможностей компании. Ожидается, что в будущем количество таких полетов увеличится, а выход в космос станет еще дешевле.

SpaceXFalcon 9КосмосТехнологииИлон Маск
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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