Швеция выступила против автопилота Tesla: систему обвиняют в превышении скорости

·35·Технологии
Швеция выступила против автопилота Tesla: систему обвиняют в превышении скорости

Система Фулл Селф-Дривинг (ФСД), разработанная американской компанией Tesla, столкнулась с неожиданным препятствием при выходе на европейский рынок. Транспортное управление Швеции (ТРВ) выступает против одобрения этой системы автономного управления из-за ее несоблюдения ограничений скорости. Эта ситуация может серьезно повлиять на планы производителя электромобилей по расширению на континенте. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в материале.

По данным иксбт.ком, представители правительства Швеции призывают Европейский союз не разрешать использование этой технологии. Специалисты ТРВ отмечают, что автопилот Tesla способен систематически нарушать установленные нормы скорости, что противоречит правилам безопасности дорожного движения. Шведская сторона считает опасным выпуск системы на европейские дороги до тех пор, пока она не будет полностью взята под контроль.

Правовые основы и вопросы безопасности

Транспортное управление Швеции направило официальное письмо в Технический комитет по автомобильным транспортным средствам (ТКМВ) Европейского союза. В нем говорится, что разрешение автоматизированным системам превышать законные ограничения скорости подрывает правовую базу. Кроме того, это ставит под сомнение основную идею, ожидаемую от автономного управления — обеспечение безопасности.

Система ФСД в автомобилях Tesla автоматически определяет скорость в зависимости от выбранного водителем профиля. На практике часто наблюдалось, что в этом режиме автомобиль двигался со скоростью выше максимально разрешенной. Хотя компания подчеркивает, что вся ответственность лежит на водителе и систему можно отключить в любой момент, шведские власти считают такой подход недостаточным.

Разница между США и Европой

Если на дорогах США небольшое превышение скорости водителями считается обычным делом, то в Европе, особенно в скандинавских странах, к этому вопросу подходят очень строго. В таких странах, как Швеция, поведение водителей менее агрессивно, а уровень соблюдения законов выше. Поэтому «свободный» стиль вождения системы Tesla не соответствует местным правилам и нормам.

Несмотря на это, Tesla успела добиться успехов в некоторых странах Европы. Недавно Илон Маск сообщил о запуске системы ФСД Супервисед в Литве. Литва стала второй страной в Европе, которая официально одобрила и внедрила эту технологию. Однако жесткая позиция Швеции может повлиять на решения других крупных государств Европейского союза.

На данный момент компания Tesla не сделала официального заявления по поводу претензий Транспортного управления Швеции. Ожидается, что этот вопрос будет окончательно рассмотрен на заседании ТКМВ 30 июня, где решится будущее систем Tesla на территории Европейского союза.

TeslaАвтопилотШвецияТехнологииFSD
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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