Microsoft объявила требования к Windows 11 26H2: неожиданные изменения и сроки

·4·Технологии
Microsoft объявила требования к Windows 11 26H2: неожиданные изменения и сроки

Корпорация Microsoft раскрыла официальную информацию о следующем крупном обновлении операционной системы Windows 11 — версии 26H2, запланированном на осень 2026 года. Это изменение в стратегии компании призвано значительно упростить процесс обновления системы для пользователей. По сообщению ixbt.com, новая версия будет представлена в компактном формате, который, в отличие от предыдущих, не потребует полной переустановки системы. Об этом Ixbt.com сообщает .

Обновление Windows 11 26H2 технически будет представлять собой небольшой пакет активации объемом всего 200 KB. Это означает, что Microsoft отказывается от крупных ежегодных обновлений, уделяя больше внимания стабильности системы. Данный пакет просто изменит номер версии ОС, процесс установки займет несколько минут и потребует всего одной перезагрузки (reboot).

Системные требования и срок поддержки

Основной вопрос, который волнует многих пользователей — требования к техническим характеристикам компьютеров остаются неизменными. Для установки Windows 11 26H2 не потребуется покупка нового оборудования. Система продолжит работать на базе прежних требований:

  • минимум 4 GB оперативной памяти (RAM);
  • 64 GB постоянной памяти (SSD или HDD);
  • 64-битный процессор с тактовой частотой 1 GHz.
Microsoft планирует выпустить обновление в октябре 2026 года. Сроки поддержки также четко определены: обычные пользователи версий Home и Pro будут получать обновления безопасности в течение 24 месяцев (до октября 2028 года). Для корпоративных и образовательных пользователей (Enterprise, Education) этот срок составит 36 месяцев и продлится до осени 2029 года.

Кроме того, компания готовит отдельное обновление 26H1 для чипов нового поколения, таких как NVIDIA N1 и Snapdragon X2. Однако и в этой версии эксклюзивные функции не предусмотрены. Это свидетельствует о стремлении Microsoft обеспечить единый и стабильный пользовательский опыт для всех типов устройств.

Отсутствие объемных ежегодных обновлений не означает, что развитие Windows остановилось. Напротив, Microsoft теперь будет внедрять новые функции не раз в год, а постепенно через ежемесячные кумулятивные обновления. Такой подход позволит пользователям быстрее получать новые возможности и оперативно исправлять ошибки в системе.

MicrosoftWindows 11ТехнологииОбновлениеКомпьютеры
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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