Дональд Трамп и Anthropic: конфликт вокруг искусственного интеллекта смягчается

Президент США Дональд Трамп заявил, что одна из ведущих компаний по разработке технологий искусственного интеллекта — Anthropic — теперь не представляет угрозы для национальной безопасности. Ранее администрация Белого дома выражала серьезную обеспокоенность деятельностью этой компании, однако ситуация быстро изменилась. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает сообщает.

В интервью изданию Аксиос Трамп, отвечая на вопрос о том, представляет ли компания Anthropic или ее генеральный директор Дарио Амодеи риск для национальной безопасности, отметил: «Сейчас нет, но, возможно, неделю назад так и было». По словам президента, руководство компании «очень быстро» и «ответственно» отнеслось к указаниям администрации по экспортному контролю.

Экспортный контроль и новые ограничения

Основной причиной данного конфликта стала доступность самых передовых моделей искусственного интеллекта от Anthropic — Fable 5 и Mythos 5 — для иностранных государств и их граждан. Администрация Дональда Трампа, опасаясь попадания этих технологий в руки стратегических соперников США, приказала заблокировать к ним доступ.

На прошлой неделе компания в соответствии с этим приказом временно отключила доступ к данным моделям для всех пользователей. Этот шаг создал почву для переговоров между правительством и технологическим гигантом. На этой неделе запланирована специальная встреча между высокопоставленными специалистами Anthropic и представителями администрации президента для обсуждения порядка доступа иностранцев к передовым моделям.

Конкуренция и изменения на технологическом рынке

События вокруг Anthropic влияют на всю индустрию искусственного интеллекта. В частности, появились сообщения о том, что Microsoft рассматривает возможность использования китайской модели DeepSeek В4 для создания более дешевой версии своего продукта Copilot Коворк. В настоящее время продукты Microsoft работают преимущественно на базе моделей OpenAI и Anthropic.

Эти процессы важны и для узбекистанских пользователей и ИТ-специалистов. Строгие меры контроля над искусственным интеллектом, вводимые в США, могут ограничить возможности использования передовых нейросетей в глобальном масштабе или привести к росту их стоимости. В то же время подобные политические решения вновь выносят на повестку дня вопрос технологического суверенитета.

Подводя итог, соглашение между Дональдом Трампом и Anthropic демонстрирует намерение правительства США усилить контроль над искусственным интеллектом. Оперативное подчинение компании требованиям правительства свидетельствует о том, что крупные технологические корпорации вынуждены ставить интересы государственной безопасности выше бизнес-интересов.