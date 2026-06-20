Computex 2026: MSI представила систему охлаждения с экраном 6,67 дюйма и новую RTX 5090

На престижной выставке Computex 2026, проходящей на Тайване, компания MSI продемонстрировала широкий ассортимент компьютерных компонентов высокого сегмента. Главной звездой презентации стала система жидкостного охлаждения (СЖО) MEG CoreLiquid E15 360, оснащенная 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем. Это устройство привлекает внимание современных геймеров и энтузиастов не только своими техническими характеристиками, но и визуальными возможностями. Об этом сообщает Ixbt.com сообщает в материале.

По данным ixbt.com, дисплей в системе MEG CoreLiquid E15 360 имеет разрешение 2K и выполнен в изогнутой форме, частично закрывая водоблок. Такое решение позволяет пользователю видеть изображение под разными углами. Инженеры MSI отмечают, что экран создает 3D-эффект даже без специальных очков, что превращает внутреннюю часть системного блока в настоящее произведение искусства. Устройство питается и управляется с помощью одного кабеля через технологию EZ Conn, что решает проблему лишних проводов.

Премиальные корпуса и инновационное охлаждение

На стенде компании также был представлен огромный флагманский корпус MEG Maestro 900R. Этот корпус, выполненный из алюминиевых панелей и изогнутого закаленного стекла, обладает уникальной внутренней структурой. Его главной особенностью является съемная площадка для установки материнской платы. Ее можно поворачивать в разных направлениях или использовать отдельно от стола для проведения тестов. Эта модель была показана в качестве прототипа в прошлом году, а теперь доведена до состояния полной серийной готовности.

Кроме того, MSI представила более компактную и практичную модель MPG Vixta 300R AirFlow. Этот корпус поддерживает концепцию Project Zero, при которой все кабели подключаются с обратной стороны материнской платы. Почти все части корпуса разбираются без инструментов, а на передней панели установлены два крупных 160-миллиметровых вентилятора. В нижней части выделен специальный «нулевой уровень» для блока питания, что оставляет большое пространство для воздушного потока.

Для любителей воздушного охлаждения была показана модель MPG CoreFrozr AP15. Это кулер башенного типа с двухсекционным радиатором и шестью тепловыми трубками. В его верхней части расположен небольшой цифровой дисплей, отображающий данные системы (например, температуру или частоту процессора). Кулер спроектирован так, чтобы не мешать высоким модулям оперативной памяти.

Видеокарта нового поколения и блоки питания

Одним из самых ожидаемых экспонатов выставки стала видеокарта GeForce RTX 5090 32G Lightning Z. MSI оснастила эту флагманскую модель системой жидкостного охлаждения, что позволяет выжать максимальную производительность из самого мощного чипа NVIDIA. 32 GB видеопамяти и новая архитектура делают эту карту самым мощным графическим решением на рынке.

Для обеспечения стабильного питания всех этих мощных компонентов был представлен блок питания MPG Ai1600TS PCIE5. Он оснащен обновленным разъемом 12V-2x6, что гарантирует высокую безопасность и стабильность. Также на стенде MSI нашли место следующие новинки:

материнская плата MPG B850 Carbon Max WiFi;

магнитная клавиатура Strike Alloy TMR;

модуль управления Strike Nexus;

модификация MAG CoreLiquid A13 360 Fabric.

Ожидается, что представленные MSI новинки появятся на мировых рынках, включая крупные магазины Узбекистана, в ближайшие месяцы. Компания делает большой акцент не только на технической мощности, но и на внешнем виде устройств, а также удобстве сборки.