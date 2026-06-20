Computex 2026: MSI представила систему охлаждения с экраном 6,67 дюйма и новую RTX 5090

·6·Технологии
Computex 2026: MSI представила систему охлаждения с экраном 6,67 дюйма и новую RTX 5090

На престижной выставке Computex 2026, проходящей на Тайване, компания MSI продемонстрировала широкий ассортимент компьютерных компонентов высокого сегмента. Главной звездой презентации стала система жидкостного охлаждения (СЖО) MEG CoreLiquid E15 360, оснащенная 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем. Это устройство привлекает внимание современных геймеров и энтузиастов не только своими техническими характеристиками, но и визуальными возможностями. Об этом сообщает Ixbt.com сообщает в материале.

По данным ixbt.com, дисплей в системе MEG CoreLiquid E15 360 имеет разрешение 2K и выполнен в изогнутой форме, частично закрывая водоблок. Такое решение позволяет пользователю видеть изображение под разными углами. Инженеры MSI отмечают, что экран создает 3D-эффект даже без специальных очков, что превращает внутреннюю часть системного блока в настоящее произведение искусства. Устройство питается и управляется с помощью одного кабеля через технологию EZ Conn, что решает проблему лишних проводов.

Премиальные корпуса и инновационное охлаждение

На стенде компании также был представлен огромный флагманский корпус MEG Maestro 900R. Этот корпус, выполненный из алюминиевых панелей и изогнутого закаленного стекла, обладает уникальной внутренней структурой. Его главной особенностью является съемная площадка для установки материнской платы. Ее можно поворачивать в разных направлениях или использовать отдельно от стола для проведения тестов. Эта модель была показана в качестве прототипа в прошлом году, а теперь доведена до состояния полной серийной готовности.

Кроме того, MSI представила более компактную и практичную модель MPG Vixta 300R AirFlow. Этот корпус поддерживает концепцию Project Zero, при которой все кабели подключаются с обратной стороны материнской платы. Почти все части корпуса разбираются без инструментов, а на передней панели установлены два крупных 160-миллиметровых вентилятора. В нижней части выделен специальный «нулевой уровень» для блока питания, что оставляет большое пространство для воздушного потока.

Для любителей воздушного охлаждения была показана модель MPG CoreFrozr AP15. Это кулер башенного типа с двухсекционным радиатором и шестью тепловыми трубками. В его верхней части расположен небольшой цифровой дисплей, отображающий данные системы (например, температуру или частоту процессора). Кулер спроектирован так, чтобы не мешать высоким модулям оперативной памяти.

Видеокарта нового поколения и блоки питания

Одним из самых ожидаемых экспонатов выставки стала видеокарта GeForce RTX 5090 32G Lightning Z. MSI оснастила эту флагманскую модель системой жидкостного охлаждения, что позволяет выжать максимальную производительность из самого мощного чипа NVIDIA. 32 GB видеопамяти и новая архитектура делают эту карту самым мощным графическим решением на рынке.

Для обеспечения стабильного питания всех этих мощных компонентов был представлен блок питания MPG Ai1600TS PCIE5. Он оснащен обновленным разъемом 12V-2x6, что гарантирует высокую безопасность и стабильность. Также на стенде MSI нашли место следующие новинки:

  • материнская плата MPG B850 Carbon Max WiFi;
  • магнитная клавиатура Strike Alloy TMR;
  • модуль управления Strike Nexus;
  • модификация MAG CoreLiquid A13 360 Fabric.
Ожидается, что представленные MSI новинки появятся на мировых рынках, включая крупные магазины Узбекистана, в ближайшие месяцы. Компания делает большой акцент не только на технической мощности, но и на внешнем виде устройств, а также удобстве сборки.

MSIComputex 2026RTX 5090ТехнологииГейминг
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Дональд Трамп и Anthropic: конфликт вокруг искусственного интеллекта смягчаетсяДональд Трамп и Anthropic: конфликт вокруг искусственного интеллекта смягчаетсяСегодня, 14:28Microsoft объявила требования к Windows 11 26Х2: неожиданные изменения и срокиMicrosoft объявила требования к Windows 11 26Х2: неожиданные изменения и срокиСегодня, 13:22Видеокарта Asus РОГ Астрал RTX 5090 повредила материнскую плату из-за сильного перегреваВидеокарта Asus РОГ Астрал RTX 5090 повредила материнскую плату из-за сильного перегреваСегодня, 12:55Новая эра в кибербезопасности: представлен умный помощник ПТ НаираНовая эра в кибербезопасности: представлен умный помощник ПТ НаираСегодня, 12:28Google Шитс стал еще умнее для пользователей из УзбекистанаGoogle Шитс стал еще умнее для пользователей из УзбекистанаСегодня, 11:55Швеция выступила против автопилота Tesla: систему обвиняют в превышении скоростиШвеция выступила против автопилота Tesla: систему обвиняют в превышении скоростиСегодня, 10:57
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
На Земле началась сильная магнитная буря
На Земле началась сильная магнитная буря
Аккумулятор 8000 мАч и камера 200 Мп Леика: Xiaomi 17 Max поступил в продажу
Аккумулятор 8000 мАч и камера 200 Мп Леика: Xiaomi 17 Max поступил в продажу