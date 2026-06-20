SpaceX модернизирует космодром Starbase: обновление системы Mechazilla

Компания SpaceX под руководством Илона Маска приступила к новому этапу модернизации инфраструктуры на космодроме Starbase в Техасе. В настоящее время специалисты занимаются демонтажем устаревших частей башни Mechazilla на первой пусковой площадке. Эта башня представляет собой уникальное инженерное сооружение, предназначенное для удержания ускорителя Super Heavy и корабля Starship в воздухе во время посадки. Об этом сообщает Ixbt.com.

По сообщению издания Ixbt.com, в этот сложный процесс задействован один из самых мощных кранов в мире — гусеничный кран Liebherr LR11000. Этот кран производства немецкого концерна Liebherr обладает грузоподъемностью до 1000 тонн, что позволяет безопасно заменять огромные секции башни. Вместо устаревших конструкций устанавливаются новые, стандартизированные элементы.

Унификация и технологическая эффективность

Основная цель этих изменений — привести все пусковые площадки на территории Starbase к единому стандарту. Новые системы, которые уже используются на второй площадке, теперь внедряются и на первой. Унификация оборудования упростит процесс обслуживания и значительно повысит надежность полетов.

В настоящее время специалисты SpaceX не ограничиваются только строительными работами. Параллельно проводятся испытания новых кораблей и ускорителей, установка двигателей, а также регулярная проверка систем водяного охлаждения. Все эти действия направлены на более быстрый вывод проекта Starship на операционный этап.

Революционные цели в доставке грузов в космос

По словам Илона Маска, после полноценного запуска Starship компания SpaceX станет абсолютным лидером по выводу грузов в космос. По его прогнозам, компания сможет доставлять на орбиту в 100 раз больше массы, чем все остальные космические провайдеры мира вместе взятые.

Ожидается, что даже если другие компании увеличат свои показатели в три раза, технологическое преимущество SpaceX сохранится. Подобные работы по модернизации служат фундаментом не только для миссий Starship на Луну, но и для будущих полетов на Марс. Эти новости важны и для любителей космоса из Узбекистана, так как успех Starship напрямую влияет на развитие глобального спутникового интернета Starlink и удешевление стоимости космических исследований.