Китай создает вычислительный центр в космосе: данные теперь будут обрабатываться на орбите

Китай начинает новую эру в мире технологий. Правительство страны официально одобрило создание Инновационного центра космических вычислительных технологий. Этот проект предполагает перенос искусственного интеллекта и сложных вычислительных процессов из наземных дата-центров непосредственно в открытый космос — на спутники и орбитальные платформы. Об этом сообщает Иксбт.ком.

По сообщению издания иксбт.ком, ожидается, что новый центр начнет свою работу до конца июня текущего года. Основная цель проекта заключается в создании единой экосистемы для космических вычислительных систем, спутникового интернета вещей (ИоТ) и будущих орбитальных дата-центров. Это позволит не просто передавать данные, но и анализировать их прямо в космосе.

Преимущества орбитальных дата-центров

В настоящее время спутники выполняют роль только средств сбора и передачи данных. Новая же технология позволит обрабатывать информацию на месте с помощью установленных мощных процессоров и АИ-алгоритмов. Ожидается, что это приведет к революционным изменениям в следующих направлениях:

снижение нагрузки на наземные центры обработки данных;

оптимизация объема информации, передаваемой из космоса на Землю (отправляются только обработанные результаты);

значительное повышение скорости дистанционного зондирования Земли и услуг связи;

формирование интеллектуальных межспутниковых сетей.

В рамках этого проекта будут объединены крупнейшие китайские производители электроники, представители космической отрасли и компании-разработчики программного обеспечения для искусственного интеллекта. Такой централизованный подход призван ускорить технологические процессы и вывести космическую инфраструктуру на новый уровень.

Стоит отметить, что идея проведения вычислений в космосе интересует не только Китай. Частные американские компании, такие как SpaceX и Blue Origin, ранее также заявляли о работе над подобными проектами. Однако подход Китая отличается тем, что представляет собой стратегическую программу на государственном уровне.

По мнению экспертов, космические вычислительные мощности в будущем улучшат глобальный интернет-покрытие и обеспечат работу систем картографирования сверхвысокой точности в режиме реального времени. Это создаст большой прорыв не только в военных или научных, но и в гражданских целях — в навигации, сельском хозяйстве и экологическом мониторинге.