Amazon расследует действия сотрудников, выступивших против центров искусственного интеллекта

Американская корпорация Amazon начала внутреннее расследование в отношении своих сотрудников, которые выступили против бесконтрольного расширения инфраструктуры искусственного интеллекта (AI) и потребовали государственного регулирования. Данный конфликт стал очередной точкой напряжения в вопросах экологической политики техгиганта и свободы слова сотрудников. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Развитие событий обострилось после слушаний в городском совете Сиэтла. Городские власти обсуждали вопрос введения годичного моратория на строительство новых крупных центров обработки данных (дата-кентер). Пятеро сотрудников Amazon приняли участие в этом заседании и подвергли критике инвестиции техкомпаний в сферу AI, назвав это «внедрением искусственного интеллекта любой ценой».

По данным иксбт.ком, вскоре после этого выступления трое сотрудников были вызваны на беседу в отдел HR (человеческих ресурсов). Их предупредили о начале внутреннего расследования по поводу публичных выступлений, которое может привести к дисциплинарным мерам, вплоть до увольнения. Сотрудники расценивают это как давление со стороны компании и попытку контроля за политической активностью.

Корпоративные правила и экологические опасения

Руководство Amazon подчеркивает, что данное расследование связано не с личным мнением сотрудников, а с нарушением правил предоставления несанкционированных заявлений от имени компании. Однако работники, участвующие в этом споре, являются членами группы «Amazon Эмплоеес фор Климате Джустике» (Сотрудники Amazon за климатическую справедливость). Эта группа ранее уже была известна резкой критикой экологически вредных проектов компании.

Примечательно, что в 2020 году двое основателей этой группы были уволены за критику политики компании. Текущая ситуация происходит в то время, когда Amazon полностью переориентирует свою стратегию на искусственный интеллект. В этом году компания планирует потратить до 200 миллиардов долларов на АИ-инфраструктуру.

В то же время в рамках реорганизации под руководством генерального директора Amazon Энди Джасси ожидается сокращение почти 30 тысяч корпоративных сотрудников. План руководителя превратить компанию в «крупнейший стартап в мире» воспринимается работниками неоднозначно. Чрезмерное потребление энергии и воды центрами обработки данных вызывает обеспокоенность не только сотрудников, но и широкой общественности.

Опросы, проведенные в США, показывают, что значительная часть населения опасается воздействия таких крупных технологических объектов на окружающую среду и снижения качества жизни. Мораторий, принятый решением городского совета Сиэтла 9 июня, является именно юридическим выражением этих опасений.

Резюмируя, ситуация вокруг Amazon отражает глобальную проблему всей технологической индустрии: становится всё сложнее поддерживать баланс между стремительным развитием искусственного интеллекта, корпоративными интересами и требованиями общества к устойчивому развитию.