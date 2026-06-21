iPhone Ultra: стали известны дизайн и характеристики первого складного смартфона Apple

·2·Технологии
iPhone Ultra: стали известны дизайн и характеристики первого складного смартфона Apple

Одно из долгожданных революционных изменений на рынке смартфонов приближается. Компания Apple работает над своим первым складным устройством — iPhone Ultra. Новые данные о внешнем виде и технических аспектах этого устройства вызвали большой резонанс в мире технологий. По сообщению ixbt.com, известный инсайдер Джон Проссер опубликовал обновленные рендеры ожидаемого гаджета. Об этом Ixbt.com сообщает в своем материале.

Примечательно, что Джон Проссер, распространивший эту информацию, в настоящее время находится в судебном споре с Apple. Компания обвиняет его в преждевременном раскрытии дизайна операционной системы iOS 26. Несмотря на это, инсайдер, опираясь на свои источники, представил самые актуальные и точные изображения дизайна iPhone Ultra. По сравнению с предыдущими концептами, в новом варианте заметен ряд конструктивных изменений.

Особенности дизайна и новые кнопки

Согласно новым данным, элементы корпуса iPhone Ultra будут расположены необычным образом. В частности, порт USB-C перенесен на левую сторону устройства, а отверстия динамиков разделены на две группы и расположены справа. Одной из самых интересных новинок станет появление отдельной кнопки управления камерой на корпусе. Это позволит пользователям делать снимки более удобно и быстро.

Толщина устройства также должна удивить пользователей. По словам Проссера, толщина каждой панели iPhone Ultra в разложенном состоянии составляет всего 4,5 мм. Этот показатель даже меньше, чем у ожидаемой модели iPhone Air. Для сравнения, толщина основного конкурента, Samsung Galaxy Z Fold7, по слухам, составит около 4,2 мм.

Технологии камеры и дисплея

Ожидается, что основная камера iPhone Ultra будет состоять из двух модулей — основного и сверхширокоугольного объективов. Предполагается, что стиль дизайна блока камер будет схож с моделью iPhone Air. Инженерам Apple удалось практически полностью устранить главную проблему складных экранов — складку посередине. Сообщается, что было выбрано решение, близкое к технологии, использованной в модели Oppo Find N6.

Учитывая, что предыдущие прогнозы Джона Проссера, включая данные о дизайне iPhone SE 2020, MacBook Pro 13 и iPhone 17 Pro, подтвердились, можно предположить, что и эти сообщения об iPhone Ultra очень близки к истине. Хотя Apple официально еще не подтвердила работу над складным смартфоном, утечки указывают на близость презентации.

Учитывая высокий спрос на продукцию Apple на рынке Узбекистана, в случае выхода iPhone Ultra в продажу, он, несомненно, займет лидирующие позиции в премиум-сегменте страны. В то время как в сегменте складных смартфонов доминируют такие бренды, как Samsung и Huawei, выход Apple на этот рынок выведет конкуренцию на совершенно новый уровень.

AppleiPhone UltraСмартфонТехнологииИнновации
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Amazon расследует действия сотрудников, выступивших против центров искусственного интеллектаAmazon расследует действия сотрудников, выступивших против центров искусственного интеллектаВчера, 23:55Роботизированный забой рыбы: Шинкеи Сйстемс совершает революцию в рыболовствеРоботизированный забой рыбы: Шинкеи Сйстемс совершает революцию в рыболовствеВчера, 23:27Китай создает вычислительный центр в космосе: данные теперь будут обрабатываться на орбитеКитай создает вычислительный центр в космосе: данные теперь будут обрабатываться на орбитеВчера, 23:21Сотрудничество Google и Samsung: вышли важные системные обновления для смартфонов GalaxyСотрудничество Google и Samsung: вышли важные системные обновления для смартфонов GalaxyВчера, 22:51В Китае запустили крупнейшие ветряные турбины для высокогорных районовВ Китае запустили крупнейшие ветряные турбины для высокогорных районовВчера, 22:20Лауреат Нобелевской премии Джон Джампер перешел из Google DeepMind в AnthropicЛауреат Нобелевской премии Джон Джампер перешел из Google DeepMind в AnthropicВчера, 21:58
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
На Земле началась сильная магнитная буря
На Земле началась сильная магнитная буря
Аккумулятор 8000 мАч и камера 200 Мп Леика: Xiaomi 17 Max поступил в продажу
Аккумулятор 8000 мАч и камера 200 Мп Леика: Xiaomi 17 Max поступил в продажу