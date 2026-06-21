iPhone Ultra: стали известны дизайн и характеристики первого складного смартфона Apple

Одно из долгожданных революционных изменений на рынке смартфонов приближается. Компания Apple работает над своим первым складным устройством — iPhone Ultra. Новые данные о внешнем виде и технических аспектах этого устройства вызвали большой резонанс в мире технологий. По сообщению ixbt.com, известный инсайдер Джон Проссер опубликовал обновленные рендеры ожидаемого гаджета. Об этом Ixbt.com сообщает в своем материале.

Примечательно, что Джон Проссер, распространивший эту информацию, в настоящее время находится в судебном споре с Apple. Компания обвиняет его в преждевременном раскрытии дизайна операционной системы iOS 26. Несмотря на это, инсайдер, опираясь на свои источники, представил самые актуальные и точные изображения дизайна iPhone Ultra. По сравнению с предыдущими концептами, в новом варианте заметен ряд конструктивных изменений.

Особенности дизайна и новые кнопки

Согласно новым данным, элементы корпуса iPhone Ultra будут расположены необычным образом. В частности, порт USB-C перенесен на левую сторону устройства, а отверстия динамиков разделены на две группы и расположены справа. Одной из самых интересных новинок станет появление отдельной кнопки управления камерой на корпусе. Это позволит пользователям делать снимки более удобно и быстро.

Толщина устройства также должна удивить пользователей. По словам Проссера, толщина каждой панели iPhone Ultra в разложенном состоянии составляет всего 4,5 мм. Этот показатель даже меньше, чем у ожидаемой модели iPhone Air. Для сравнения, толщина основного конкурента, Samsung Galaxy Z Fold7, по слухам, составит около 4,2 мм.

Технологии камеры и дисплея

Ожидается, что основная камера iPhone Ultra будет состоять из двух модулей — основного и сверхширокоугольного объективов. Предполагается, что стиль дизайна блока камер будет схож с моделью iPhone Air. Инженерам Apple удалось практически полностью устранить главную проблему складных экранов — складку посередине. Сообщается, что было выбрано решение, близкое к технологии, использованной в модели Oppo Find N6.

Учитывая, что предыдущие прогнозы Джона Проссера, включая данные о дизайне iPhone SE 2020, MacBook Pro 13 и iPhone 17 Pro, подтвердились, можно предположить, что и эти сообщения об iPhone Ultra очень близки к истине. Хотя Apple официально еще не подтвердила работу над складным смартфоном, утечки указывают на близость презентации.

Учитывая высокий спрос на продукцию Apple на рынке Узбекистана, в случае выхода iPhone Ultra в продажу, он, несомненно, займет лидирующие позиции в премиум-сегменте страны. В то время как в сегменте складных смартфонов доминируют такие бренды, как Samsung и Huawei, выход Apple на этот рынок выведет конкуренцию на совершенно новый уровень.