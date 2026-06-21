Музыкальное пиратство в Британии: осужден человек, продававший диски в стиле 2000-х

·23·Технологии
Музыкальное пиратство в Британии: осужден человек, продававший диски в стиле 2000-х

В Великобритании завершился необычный судебный процесс, связанный с нарушением авторских прав. 47-летний Марк Кернс, проживающий в Восточном Йоркшире, был приговорен к 26 месяцам условного срока за запись и продажу нелицензионных миксов и ремиксов известных исполнителей на КД-дисках. Этот случай рассматривается как возрождение «старой школы» пиратства, которая постепенно забывается в эпоху современного цифрового стриминга. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в своем материале.

Согласно решению суда, если Кернс не совершит новых правонарушений в течение следующих 18 месяцев, он избежит реального тюремного заключения. Однако в качестве части наказания он будет привлечен к 250 часам обязательных общественных работ. Данная мера назначена с целью защиты интересов правообладателей и предотвращения получения незаконного дохода.

Семилетний процесс расследования и следствия

История этого уголовного дела тянется на несколько лет. Деятельность Марка Кернса впервые привлекла внимание правоохранительных органов в 2018 году. В 2019 году начались полномасштабные следственные действия, а в 2022 году в его доме был проведен обыск. Лишь спустя два года, после того как обвиняемый признал свою вину в суде города Халл, процесс подошел к финальной стадии.

Согласно данным следствия, мужчина создавал музыкальные сборники, используя треки известных артистов, и предлагал их публике на КД-дисках. При этом он не получал разрешения ни от музыкантов, ни от звукозаписывающих лейблов. Представители местных властей подчеркнули, что подобная деятельность является извлечением выгоды за счет чужой интеллектуальной собственности без выплаты соответствующих гонораров авторам.

Как сообщает издание иксбт.ком, подробности схемы распространения дисков не раскрываются. На данный момент нет точных фактов о том, продавались ли эти продукты через интернет или распространялись на местных рынках. Тем не менее, такая форма музыкального пиратства сегодня считается крайне редким явлением.

Ситуация на рынке Узбекистана и мира

Сегодня мировая музыкальная индустрия зарабатывает в основном через такие платформы, как Spotify, Apple Мусик и YouTube. В Узбекистане в последние годы продажи КД и ДВД дисков также резко сократились, уступив место цифровому контенту. Однако этот случай в Британии показывает, что вопрос защиты интеллектуальной собственности остается актуальным.

По мнению экспертов, подобные судебные дела важны не только из-за материального ущерба, но и для формирования культуры авторского права. Незаконное тиражирование чужого труда и его использование в коммерческих целях влечет за собой ответственность перед законом, независимо от уровня развития технологий.

ПиратствоАвторское ПравоCD-дискиВеликобританияМузыка
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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