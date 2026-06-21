Глава NASA поддержал идею Илона Маска об антиматериевых двигателях

Технологии антиматерии, которые, как ожидается, произведут революцию в области исследования космоса, снова оказались в центре внимания. Администратор NASA Джаред Айзекман положительно высказался об идее использования двигателей на антиматерии для межзвездных перелетов, предложенной миллиардером Илоном Маском. Хотя подобные технологии пока находятся на теоретической стадии, их потенциал рассматривается как единственный источник, способный вывести человечество за пределы Солнечной системы. Об этом сообщает Ixbt.com сообщает в новости.

Антиматерия — это совокупность частиц, которые являются своего рода «зеркальным отражением» обычной материи. Например, позитрону соответствует электрон, а антипротону — протон. Согласно законам физики, при столкновении материи и антиматерии происходит процесс аннигиляции. При этом их масса почти полностью высвобождается в виде энергии. Этот процесс считается самым мощным источником энергии, работающим на основе формулы E=mc2.

Новые возможности для космических полетов

В настоящее время химическое топливо, используемое для ракетных двигателей, приблизилось к своим максимальным возможностям. С существующими технологиями полет на Марс или более далекие планеты потребует многих лет. Двигатели на антиматерии же могут сократить это расстояние в несколько раз. Именно поэтому Илон Маск и специалисты NASA считают это направление одним из самых перспективных проектов будущего.

Илон Маск недавно отметил на своей странице в социальных сетях, что человечеству следует потратить «триллион раз по триллион долларов» на производство антиматерии для полетов к другим звездным системам. Этот прогноз прозвучал в то время, когда глава SpaceX укрепил свой статус самого богатого человека в мире. По мнению Маска, реальное освоение космоса возможно только через бесконечный источник энергии.

По данным ixbt.com, основной проблемой использования антиматерии является ее чрезвычайная дороговизна и сложность хранения. На сегодняшний день даже в крупнейших лабораториях мира существует возможность получения этого вещества лишь в очень малых количествах (в нанограммах). Его невозможно хранить в обычном контейнере, так как столкновение с любым веществом мгновенно приводит к взрыву.

Тем не менее, сотрудничество между NASA и частными компаниями может стать фундаментом для переноса этой теории в практику. Поддержка Джареда Айзекмана означает, что космическое агентство США в будущем также готово отказаться от традиционного топлива и положиться на достижения квантовой физики. Такие технологии не только сократят время полета, но и позволят значительно уменьшить вес космических кораблей.

Резюмируя, хотя двигатели на антиматерии сейчас могут казаться научной фантастикой, единодушие таких инноваторов, как Илон Маск, и руководства NASA показывает, что стремление человечества к межзвездным путешествиям серьезно. Ожидается, что в ближайшие десятилетия исследования в этом направлении положат начало новой эре изучения космоса.