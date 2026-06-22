OpenAI планирует запустить персональную систему AGI к 2028 году

Ведущая компания в области искусственного интеллекта OpenAI объявила о переходе на третий этап своего развития. Основная цель этой стратегии — создание персонального помощника с интеллектом человеческого уровня, доступного для всех. Ожидается, что это будет не просто обычный чат-бот, а система, которая станет постоянным партнером пользователя в работе, обучении и повседневной жизни. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в новости.

Во внутренних документах компании этот проект называется «персональный AGI» (Артификиал Генерал Intelligence — общий искусственный интеллект). Хотя концепция AGI обычно рассматривается как абстрактная цель в лабораторных условиях, OpenAI стремится превратить её в массовый продукт. Такая система сможет помогать пользователю в планировании, творчестве, проведении исследований и принятии решений без каких-либо внешних ограничений.

Новая эра интеллектуального партнерства

Согласно стратегии OpenAI, новая система полностью изменит логику взаимодействия с пользователем. Теперь искусственный интеллект будет не просто инструментом, отвечающим по запросу, а постоянным интеллектуальным партнером, расширяющим знания и навыки человека. Для пользователей в Узбекистане это может открыть совершенно новые возможности в образовании и профессиональной деятельности.

Согласно исследовательским горизонтам компании, к марту 2028 года системы искусственного интеллекта смогут выполнять значительную часть научно-исследовательских работ наравне с людьми. Ожидается, что это еще больше ускорит научно-инженерный прогресс внутри компании. По данным иксбт.ком, данный процесс напрямую ускорит развитие AGI.

Практические сложности и ограничения

Несмотря на грандиозность планов, на пути их реализации стоит ряд препятствий. Для массового внедрения система должна быть доступной по цене, простой в использовании и достаточно надежной. На данный момент OpenAI не раскрывает подробностей о точной стоимости, географическом охвате и модели распространения этого персонального помощника.

Стоит также отметить, что, несмотря на идею «искусственного интеллекта для всех», полный контроль над системой останется в руках OpenAI. Компания будет самостоятельно определять, какие функции будут представлены первыми и где будут проходить границы использования. Это останется важным фактором в отношениях между технологическими гигантами и пользователями в будущем.

Пока остается несколько размытым, когда и в каком виде персональный AGI войдет в повседневную жизнь пользователей. Однако этот стратегический вектор, заданный OpenAI, несомненно, выведет спрос на искусственный интеллект на новый уровень. Если проект будет успешно реализован, к 2028 году место таких инструментов, как ChatGPT, займут гораздо более совершенные персональные помощники.