Китайские ученые создали долговечную твердотельную батарею для электромобилей

Исследователи из Академии наук Китая объявили о важном достижении в области энергетики. Разработанный ими новый тип органическо-неорганического композитного гелевого электролита позволит значительно увеличить срок службы аккумуляторов электромобилей. Данная технология направлена на решение проблемы деградации емкости, которая является самым слабым местом современных батарей. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщение сообщает.

Новая архитектура предназначена для устранения традиционных барьеров на границах твердотельных электролитов. Исследователям удалось перестроить химический состав поливинилиденфторида с помощью оксихлорида лития. В результате возникла специальная сеть, обеспечивающая непрерывное и низкоомное перемещение ионов лития. Это открытие объединяет высокую проводимость неорганических элементов с гибкостью органических полимеров.

Технические характеристики и стабильность

Согласно результатам лабораторных испытаний, новый электролит обладает оптимальной ионной проводимостью на уровне 2,73 кс 10-4 См/км. Кроме того, он продемонстрировал электрохимическое окно выше 4,78 Волт. Эти показатели гарантируют безопасную и эффективную работу батареи даже при высоком напряжении.

С точки зрения механической прочности новая разработка также показала высокие результаты. Модуль Юнга материала составил 892,53 МПа, что позволяет надежно защитить внутренние структуры аккумулятора от внешнего давления и деформаций. Такая прочность снижает риск возгорания батареи в результате физических повреждений.

Самый впечатляющий результат был зафиксирован в тестах на выносливость. Полные ячейки с использованием никель-кобальт-алюминиевого катода сохранили 84,15% своей емкости даже после 350 циклов зарядки. Для сравнения, эти показатели значительно выше, чем у традиционных оксидных батарей на основе лития, лантана, циркония и титана.

Значение для индустрии

В настоящее время одной из главных проблем для владельцев электромобилей является потеря емкости батареи после нескольких лет использования. Разработка китайских ученых позволяет приблизиться к концепции «вечной батареи», к которой стремятся Tesla и другие крупные производители. По данным Иксбт.ком, новая конструкция продемонстрировала стабильную работу более 2500 часов при плотности тока 0,1 мА/км2.

Если эта технология будет внедрена в массовое производство, увеличится не только запас хода электромобилей, но и стабилизируется их стоимость на вторичном рынке. Поскольку длительное сохранение емкости батареи является основным фактором, определяющим общий срок службы автомобиля.