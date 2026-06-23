Лечение без нейрохирургии: ученые нашли способ стимуляции глубоких слоев мозга

·20·Технологии
Лечение без нейрохирургии: ученые нашли способ стимуляции глубоких слоев мозга

В современной медицине для лечения болезни Паркинсона, депрессии и обсессивно-компульсивных расстройств широко используется метод стимуляции мозга электрическими импульсами. Однако до сих пор для воздействия на глубокие слои мозга требовалась сложная хирургическая операция и имплантация электродов. Группа швейцарских ученых предлагает новое решение этой проблемы — неинвазивный метод без хирургического вмешательства. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Исследователи из Женевского университета, Высшей технической школы Цюриха и Федеральной политехнической школы Лозанны совместно разработали технологию «темпорал интерференке стимулатион» (ТИС) — стимуляцию временной интерференцией. Особенность этого метода заключается в том, что через электроды, размещенные на коже головы, подаются два высокочастотных электрических поля. Хотя нейроны не реагируют на эти частоты напрямую, они откликаются на низкочастотный сигнал, возникающий в результате их взаимного столкновения (интерференции).

Механизм работы новой технологии

Теоретически метод ТИС позволяет точечно воздействовать на самые глубокие структуры, не повреждая верхние слои мозга. Чтобы проверить эту теорию на практике, ученые провели эксперименты на мышах с использованием электрофизиологии, визуализации активности нейронов и функциональной МРТ. Результаты исследования показали, что ТИС действительно может активировать целевые области.

Однако в ходе экспериментов возникла неожиданная проблема: электрические импульсы стимулировали не только нужную точку, но и окружающие её области. Это указало на необходимость повышения точности метода. Как отметил участник исследования Валерио Зерби, использование функциональной МРТ позволило увидеть все активированные зоны и количественно оценить побочные эффекты, что стало важным шагом в совершенствовании метода.

Будущие перспективы и клиническое применение

Для повышения селективности инженеры добавили конфигурацию третьего электрода. Этот дополнительный электрод служит для подавления избыточных электрических интерференций за пределами целевой области. Ожидается, что такой подход сделает стимуляцию более точной и безопасной.

Авторы отмечают, что новый подход пока не может полностью заменить глубокую стимуляцию мозга (ДБС), требующую нейрохирургического вмешательства. Однако в будущем он может стать неинвазивной альтернативой или дополнительным средством лечения депрессии и других неврологических заболеваний. Текущая основная задача заключается в полном контроле зон побочной активации.

Результаты исследования свидетельствуют о значительном прогрессе в области точечной и бесоперационной нейростимуляции. Если эта технология успешно пройдет клинические испытания, это может открыть новую эру в лечении тяжелых неврологических заболеваний без хирургии во всем мире.

МедицинаТехнологииНейробиологияИсследованияШвейцария
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Баиду обошла Ваймо и стала лидером в гонке роботаксиБаиду обошла Ваймо и стала лидером в гонке роботаксиСегодня, 03:26Фиве Эес предупреждает: искусственный интеллект может парализовать государство и бизнесФиве Эес предупреждает: искусственный интеллект может парализовать государство и бизнесСегодня, 02:28Microsoft и Chevron построят гигантскую газовую электростанцию в СШАMicrosoft и Chevron построят гигантскую газовую электростанцию в СШАСегодня, 01:57Новая эра в мире искусственного интеллекта: как технология Луп изменит программированиеНовая эра в мире искусственного интеллекта: как технология Луп изменит программированиеСегодня, 01:54Google DeepMind и киностудия А24 начали сотрудничество в области искусственного интеллектаGoogle DeepMind и киностудия А24 начали сотрудничество в области искусственного интеллектаСегодня, 01:52Революция нейротехнологий: мозговые импланты переходят из лабораторий в практикуРеволюция нейротехнологий: мозговые импланты переходят из лабораторий в практикуСегодня, 01:26
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
На Земле началась сильная магнитная буря
На Земле началась сильная магнитная буря
Аккумулятор 8000 мАч и камера 200 Мп Леика: Xiaomi 17 Max поступил в продажу
Аккумулятор 8000 мАч и камера 200 Мп Леика: Xiaomi 17 Max поступил в продажу