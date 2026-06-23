Лечение без нейрохирургии: ученые нашли способ стимуляции глубоких слоев мозга

В современной медицине для лечения болезни Паркинсона, депрессии и обсессивно-компульсивных расстройств широко используется метод стимуляции мозга электрическими импульсами. Однако до сих пор для воздействия на глубокие слои мозга требовалась сложная хирургическая операция и имплантация электродов. Группа швейцарских ученых предлагает новое решение этой проблемы — неинвазивный метод без хирургического вмешательства. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Исследователи из Женевского университета, Высшей технической школы Цюриха и Федеральной политехнической школы Лозанны совместно разработали технологию «темпорал интерференке стимулатион» (ТИС) — стимуляцию временной интерференцией. Особенность этого метода заключается в том, что через электроды, размещенные на коже головы, подаются два высокочастотных электрических поля. Хотя нейроны не реагируют на эти частоты напрямую, они откликаются на низкочастотный сигнал, возникающий в результате их взаимного столкновения (интерференции).

Механизм работы новой технологии

Теоретически метод ТИС позволяет точечно воздействовать на самые глубокие структуры, не повреждая верхние слои мозга. Чтобы проверить эту теорию на практике, ученые провели эксперименты на мышах с использованием электрофизиологии, визуализации активности нейронов и функциональной МРТ. Результаты исследования показали, что ТИС действительно может активировать целевые области.

Однако в ходе экспериментов возникла неожиданная проблема: электрические импульсы стимулировали не только нужную точку, но и окружающие её области. Это указало на необходимость повышения точности метода. Как отметил участник исследования Валерио Зерби, использование функциональной МРТ позволило увидеть все активированные зоны и количественно оценить побочные эффекты, что стало важным шагом в совершенствовании метода.

Будущие перспективы и клиническое применение

Для повышения селективности инженеры добавили конфигурацию третьего электрода. Этот дополнительный электрод служит для подавления избыточных электрических интерференций за пределами целевой области. Ожидается, что такой подход сделает стимуляцию более точной и безопасной.

Авторы отмечают, что новый подход пока не может полностью заменить глубокую стимуляцию мозга (ДБС), требующую нейрохирургического вмешательства. Однако в будущем он может стать неинвазивной альтернативой или дополнительным средством лечения депрессии и других неврологических заболеваний. Текущая основная задача заключается в полном контроле зон побочной активации.

Результаты исследования свидетельствуют о значительном прогрессе в области точечной и бесоперационной нейростимуляции. Если эта технология успешно пройдет клинические испытания, это может открыть новую эру в лечении тяжелых неврологических заболеваний без хирургии во всем мире.