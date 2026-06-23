Акционеры Uber подали в суд на руководство компании

·63·Технологии
Акционеры Uber подали в суд на руководство компании

Группа акционеров компании Uber, включая пенсионный фонд Детройта, подала коллективный иск против руководства и совета директоров технологического гиганта. В иске утверждается, что руководители компании ставили финансовую выгоду выше безопасности и верховенства закона, что, в свою очередь, создало серьезные риски для акционеров и пользователей. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает в материале.

В документах, поданных в окружной суд США в Сан-Франциско, Uber характеризуется как «системный нарушитель». По мнению истцов, руководство компании намеренно обходило меры безопасности, что создало условия для того, чтобы тысячи пассажиров подвергались сексуальному насилию и домогательствам со стороны водителей. Эта информация также нашла отражение в отчетах, опубликованных изданием иксбт.ком.

В исковом заявлении напрямую указаны имена генерального директора компании Дара Хосровшахи и других членов совета. Им вменяется невыполнение своих фидуциарных обязанностей, игнорирование предупреждений о недостатках в системе безопасности и нанесение ущерба репутации компании.

Безопасность и финансовые последствия

Акционеры требуют через суд, чтобы руководители Uber лично возместили ущерб, нанесенный компании, вернули часть полученных бонусов и компенсаций, а также усилили механизмы контроля в будущем. В жалобе говорится, что пренебрежение законами нанесло вред не только жертвам насилия, но и клиентам с ограниченными возможностями, а также подписчикам Uber Оне.

Представители Uber решительно отвергают эти обвинения, называя иск необоснованным. Согласно заявлению компании, представленные в суде доказательства были неверно истолкованы и основаны на других делах, которые уже были рассмотрены и решены в суде. Компания подчеркивает, что постоянно работает над обеспечением безопасности своих услуг.

Стоит отметить, что подобные «производные иски» (деривативе лавсуитс) не являются новостью для крупных технологических корпораций. В текущем году такие гиганты, как Adobe, Apple и Intel, также были привлечены к аналогичным судебным процессам своими акционерами. Хотя Uber официально не работает на рынке Узбекистана, подобные стандарты безопасности и правовые споры могут послужить важным уроком для сервисов, таких как Yandex Го, которые считаются дочерними предприятиями.

В настоящее время судебный процесс продолжается, и если требования акционеров будут удовлетворены, ожидается, что это приведет к коренным изменениям в системе управления Uber. Цена акций компании и ее репутация на глобальном рынке остаются напрямую зависимыми от решения суда.

UberСудТехнологииБезопасностьАкционеры
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Nodirbek Razzokov
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