Рынок искусственного интеллекта может пострадать сильнее, чем во время кризиса доткомов

·4·Технологии
Рынок искусственного интеллекта может пострадать сильнее, чем во время кризиса доткомов

Профессор финансов Нью-Йоркского университета Асват Дамодаран предупредил, что потенциальный рыночный кризис в сфере искусственного интеллекта (AI) может оказаться более болезненным, чем крах пузыря доткомов в начале 2000-х. По мнению эксперта, текущая ситуация коренным образом отличается от прошлых технологических кризисов своей структурой затрат и масштабами капиталовложений. Об этом сообщает .

Выступая в подкасте Интангибле Экономй, Дамодаран напомнил, что интернет-бум конца 1990-х опирался в основном на программное обеспечение и виртуальные проекты. Сегодняшняя АИ-индустрия же требует огромной физической инфраструктуры — дата-центров (дата-кентерс), вычислительных мощностей и энергетических систем. Тот факт, что большая часть этих проектов финансируется за счет заемных средств, еще больше увеличивает риски.

Капиталоемкость и экономические риски

Профессор отметил, что при резкой рыночной коррекции убытки понесут не только акционеры, но и кредиторы, и подрядчики. Это приведет к тому, что кризис выйдет за пределы фондового рынка и распространится на реальную экономику. АИ-технологии работают не так, как традиционный ИТ-бизнес: с ростом числа пользователей каждый новый запрос требует дополнительных вычислительных ресурсов.

Дамодаран сравнивает эту модель с сервисом Spotify: каждая прослушанная песня имеет свою себестоимость. Это противоречит классическим законам экономики платформ, так как в условиях низкой маржи рост пользовательской базы вместо создания стоимости может истощать средства компании. Особенно на фоне усиления ценовой конкуренции с появлением более дешевых альтернатив, таких как китайский DeepSeek.

«АИ-ужас» и социальные последствия

Экономист назвал самый оптимистичный сценарий развития искусственного интеллекта «АИ-ужасом». Если технология принесет ожидаемые результаты и резко повысит эффективность, это не ограничится автоматизацией отдельных задач. Этот процесс может оставить без работы почти половину «белых воротничков» — офисных сотрудников. Рынок пока не учитывает такие социальные издержки.

Крупные технологические гиганты сейчас строят инфраструктуру с 10-летним сроком амортизации, однако из-за стремительного изменения технологий существует риск их устаревания уже через 5 лет. С этой точки зрения Дамодаран считает разумной осторожную стратегию Apple. Вместо агрессивных инвестиций Apple выбирает путь наблюдения за рынком, чтобы избежать дорогостоящих ошибок.

По данным иксбт.ком, пока остается неясным, когда окупятся миллиардные инвестиции в АИ-инфраструктуру, которые вкладывают такие компании, как NVIDIA, Microsoft и Google. Прогнозы Дамодарана призывают инвесторов не стать очередной жертвой технологического пузыря.

Искусственный ИнтеллектЭкономикаКризисAppleТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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