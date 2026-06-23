Asus и Acer вернулись на рынок Германии: патентный спор с Нокиа завершен

·25·Технологии
Asus и Acer вернулись на рынок Германии: патентный спор с Нокиа завершен

Тайваньские технологические гиганты — компании Asus и Acer официально возобновили продажи своих ноутбуков и персональных компьютеров в Германии. Ограничения, действовавшие несколько месяцев, были введены из-за патентного спора с финской компанией Нокиа. Данное решение означает стабилизацию поставок технологических устройств на одном из крупнейших рынков Европы. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в своем материале.

Суть проблемы заключается в технологии видеокодека ХЭВК (Х.265). В январе 2024 года мюнхенский суд вынес решение в пользу Нокиа, запретив продажу, импорт и распространение на территории Германии устройств, не имеющих соответствующего лицензионного соглашения. Этот запрет сначала коснулся продукции Acer, а затем Asus, что вынудило компании пересмотреть свои стратегии.

Два пути решения конфликта

Компания Acer выбрала специфический подход для возвращения на немецкий рынок. По заявлению представителей компании, теперь продукты будут предлагаться в двух вариантах: устройства с уже активированной поддержкой ХЭВК и версии, произведенные без этого кодека. В последнем случае пользователи смогут самостоятельно устанавливать стороннее программное обеспечение для работы с форматом Х.265.

Asus же предпочла достичь прямого соглашения с Нокиа. По данным иксбт.ком, компания объявила о подписании арбитражного соглашения с Нокиа. В рамках этого договора стороны решили прекратить или полностью завершить все судебные процессы в Германии. Это обеспечит возвращение устройств Asus на рынок без каких-либо технических ограничений.

В разгар патентного спора Asus даже была вынуждена закрыть свой официальный онлайн-магазин в Германии. Стоит отметить, что судебное решение касалось только новых поставок товаров и не влияло на продажу продукции, уже имевшейся на складах ритейлеров.

Эта ситуация еще раз продемонстрировала, насколько важны патентные права на глобальном технологическом рынке. Такие компании, как Нокиа, жестко требуют монетизации своей интеллектуальной собственности, что влечет за собой дополнительные расходы или сложные юридические процессы для производителей.

Для потребителей в Узбекистане эта новость имеет косвенное значение. Рынок Германии является крупнейшим дистрибьюторским центром в Европе, и стабильность там влияет на глобальные цены, а также на скорость распространения новых моделей в других регионах. Учитывая популярность продукции Asus и Acer в нашей стране, решение юридических проблем производителей является позитивным сигналом для общей стабильности брендов.

AsusAcerNokiaПатентГермания
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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