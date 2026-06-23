Компания Ai+ представила серию Nova 2 в стиле iPhone 17

·2·Технологии
Компания Ai+ представила серию Nova 2 в стиле iPhone 17

Новое имя на рынке смартфонов — бренд Ai+ официально анонсировал свои следующие модели Nova 2 Neo 5G и Nova 2 Pro 5G. Эти устройства привлекают внимание любителей технологий своей доступностью и неожиданными техническими характеристиками, особенно внешним видом, напоминающим дизайн будущего iPhone 17. Об этом сообщает Ixbt.com.

Флагман серии, модель Nova 2 Pro 5G, оснащена огромным дисплеем 6,9 дюйма с разрешением Full HD+. Частота обновления экрана 144 Hz делает его очень удобным для игр и динамичного контента. За производительность устройства отвечает процессор MediaTek Dimensity 7100, дополненный оперативной памятью до 8 GB.

Технические возможности и особенности дизайна

по данным ixbt.com, задняя панель модели Nova 2 Pro 5G спроектирована на основе инсайдов о еще не представленных смартфонах iPhone 17 от компании Apple. Кроме того, на задней части корпуса расположены настраиваемые пользователем LED-индикаторы, что придает устройству футуристичный вид. Система камер дополнена 8-мегапиксельным ультраширокоугольным объективом и 13-мегапиксельной фронтальной камерой.

Более простая версия — Nova 2 Neo 5G — обладает 6,74-дюймовым HD+ LCD-дисплеем, работающим на частоте 120 Hz. Внутри установлен чип MediaTek Dimensity 6300. Главным преимуществом этой модели является основная камера 48 Мп на базе сенсора Sony IMX582. Что касается памяти, устройство ограничено 6 GB оперативной и 128 GB постоянной памяти.

Автономность и система защиты

Оба смартфона оснащены аккумулятором емкостью 6000 mAh, что считается очень высоким показателем по сегодняшним стандартам. Хотя мощность зарядного устройства ограничена 18 W, большая емкость батареи гарантирует длительную автономность. Также пользователи имеют возможность расширить память с помощью карт MicroSD до 2 TB.

Примечательные особенности новых устройств включают:

  • защиту от влаги и пыли по стандарту IP65;
  • расположение сканера отпечатков пальцев на боковой грани;
  • наличие стереодинамиков;
  • операционную систему Android 16 под оболочкой NxtQuantum OS.
Появление этого бренда на рынке смартфонов Узбекистана может еще больше усилить конкуренцию в бюджетном сегменте. Ожидается, что модели Ai+ станут достойным выбором особенно для любителей больших экранов и мощных батарей. На данный момент точные данные о дате выхода на международный рынок и ценах на устройства не раскрывались.

Ai+СмартфонТехнологииiPhone 17MediaTek
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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