Samsung готовится представить смартфон Galaxy М47 5Г нового поколения

Южнокорейская компания Samsung Электроникс готовится обновить свою линейку доступных и высокопроизводительных смартфонов. Согласно официальным данным, новая модель Galaxy М47 5Г будет представлена широкой общественности 29 июня этого года. Ожидается, что устройство установит новые стандарты в своем сегменте не только по техническим характеристикам, но и по сроку поддержки программного обеспечения. Об этом сообщает Иксбт.ком в своем материале.

Одним из главных преимуществ смартфона является его экран, оснащенный 6,7-дюймовой панелью Супер AMOLED. Дисплей с частотой обновления 120 Hz гарантирует плавность изображения и яркость цветов. Для обеспечения безопасности экрана производитель использовал защитное стекло Корнинг Горилла Гласс Виктус+, что значительно повышает устойчивость устройства к царапинам и ударам.

Технические возможности и производительность

Аппаратная часть Galaxy М47 5Г оснащена процессором Snapdragon, скоростной оперативной памятью ЛПДДР5Кс и накопителем стандарта UFS 3.1. Такая комбинация обеспечивает стабильную работу смартфона в тяжелых приложениях и играх. По сообщению сайта иксбт.ком, компания обещает для данной модели 6 поколений обновлений Android и 6 лет исправлений системы безопасности.

В вопросе емкости аккумулятора Samsung называет новую модель «монстром следующего уровня» (некст-левел монстер). Хотя точная емкость аккумулятора пока держится в секрете, устройство поддерживает функцию быстрой зарядки мощностью 45 В. Также в устройстве присутствует функция «бйпасс чаргинг», которая во время игр подает питание напрямую в систему, предотвращая перегрев батареи.

Камера и мультимедийные возможности

Для любителей фото и видео Galaxy М47 5Г предлагает следующую систему камер:

основной сенсор 50 MP (с системой оптической стабилизации — ОИС);

сверхширокоугольный модуль 5 MP;

макрокамера 2 MP;

селфи-камера 12 MP.

Примечательно, что смартфон имеет возможность записи видео в формате 4К как на основную, так и на фронтальную камеру. Это может стать отличным решением для создателей качественного контента для социальных сетей.

Точная цена смартфона пока не объявлена, однако подтверждено, что он поступит в продажу в цветах Рогуе Red и Блазе Блуе. На рынке Узбекистана эта модель с большой вероятностью станет одним из самых востребованных устройств в среднем ценовом сегменте благодаря длительной программной поддержке и мощному аккумулятору.