SpaceX успешно запустила новую капсулу Старфалл для возврата грузов из космоса

·37·Технологии
SpaceX успешно запустила новую капсулу Старфалл для возврата грузов из космоса

Компания SpaceX под руководством Илона Маска сделала еще один важный шаг на пути к освоению космоса. После проектов Starlink и Starship компания успешно провела первый демонстрационный полет новой капсулы Старфалл, предназначенной для безопасного возврата грузов с орбиты на Землю. Ожидается, что эта технология откроет новую эру в оперативной доставке результатов промышленного производства и научных исследований из космоса. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в новости.

Миссия началась 23 июня с площадки СЛК-40 на мысе Канаверал в штате Флорида. Ракета Falcon 9 успешно вывела капсулу на заданную орбиту. Примечательно, что первая ступень ракеты под номером Б1078 выполнила свою 29-ю миссию и после завершения задачи точно приземлилась на платформу «А Шортфалл оф Гравитас» в Атлантическом океане.

Технические возможности капсулы Старфалл

Старфалл — это аппарат, предназначенный для возврата на Землю фармацевтических материалов, кристаллических веществ и других высокотехнологичных продуктов, полученных в специальных космических лабораториях. Диаметр капсулы составляет 3,1 метра, а высота — почти 75 сантиметров. Устройство общим весом 2,1 тонны может вместить до одной тонны полезной нагрузки, что значительно превышает показатели существующих коммерческих аналогов на рынке.

По данным иксбт.ком, план полета был разработан с предельной точностью. После того как вторая ступень ракеты Falcon 9 вывела капсулу Старфалл на орбиту, она совершила полтора витка вокруг Земли. Затем был выполнен тормозной маневр, капсула отделилась от основного блока и начала вход в атмосферу. Процесс приземления аппарата в Тихом океане, примерно в 965 километрах от побережья Калифорнии, должен пройти с помощью парашютов.

Новое направление в космической экономике

Конструкция Старфалл состоит из двух основных частей: грузового отсека и теплозащитного экрана из углеродного волокна. Лекарства и материалы, произведенные в условиях невесомости, защищаются этим экраном от высоких температур при входе в атмосферу Земли. Для ориентации устройства в пространстве используется система сжатого азота.

В будущем SpaceX планирует использовать эти капсулы не только в краткосрочных суборбитальных полетах, но и в длительных миссиях на низкой околоземной орбите. Кроме того, проект Старфалл с самого начала проектировался с учетом интеграции с гигантскими кораблями Starship. Это указывает на возможность применения данной технологии в будущем для транспортировки грузов, возвращающихся с Марса или Луны.

Это успешное испытание обеспечивает SpaceX лидерство в одном из самых перспективных сегментов космической экономики — логистике орбитального производства. Эта новость важна и для любителей технологий из Узбекистана, так как по мере удешевления стоимости вывода грузов в космос расширяются возможности для отправки экспериментов местных научно-исследовательских институтов на орбиту.

SpaceXStarfallFalcon 9Илон МаскТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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