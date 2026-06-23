Российская компания Булат представила базовые станции нового поколения

·38·Технологии
Российская компания Булат представила базовые станции нового поколения

Российская компания Булат значительно расширила линейку базовых станций, предназначенных для операторов мобильной связи. Производитель, входящий в состав Ростелекома, увеличил частотный диапазон своих устройств, адаптировав их к современным требованиям сетей. Это нововведение оценивается как важный шаг на пути модернизации телекоммуникационной инфраструктуры. Об этом сообщает Иксбт.ком.

На площадке научно-производственного объединения российских телекоммуникационных технологий в Санкт-Петербурге были изготовлены первые образцы, способные работать на частотах 800, 900, 1800, 2100, 2300 и 2600 MHz. По данным иксбт.ком, охват этих диапазонов позволит операторам более гибко расширять сеть в различных географических и технических условиях.

Рост технических возможностей и мощности

В базовых станциях нового поколения была увеличена мощность блока обработки сигналов. Это изменение позволяет успешно применять оборудование не только в отдаленных районах, но и в крупных городах с плотной застройкой и в зонах с высокой нагрузкой на сеть. Благодаря приемникам с высокой чувствительностью обеспечивается широкая зона покрытия.

Базовые станции Булат в основном предназначены для работы в стандартах ЛТЭ-Адванкед и ГСМ. Также в состав устройств интегрирована собственная система управления компании. Это снижает зависимость от стороннего программного обеспечения, повышая безопасность и стабильность системы.

Производители отмечают, что новые возможности открывают перед операторами различные сценарии развертывания сети. Это включает процессы от покрытия связью новых территорий до увеличения емкости существующих сетей. В настоящее время около 2000 базовых станций бренда Булат успешно прошли испытания и функционируют в сети оператора Т2.

Напомним, что в начале июня этого года оператор Т2 запустил технологию ВоЛТЭ (Воике овер ЛТЭ) именно через станции Булат. Это на практике доказало возможность обеспечения высококачественной голосовой связи с помощью оборудования отечественного производства. В дальнейшем внимание специалистов будет сосредоточено на распространении этих технологий в странах СНГ и их влиянии на качество региональной связи.

BulatLTEТелекоммуникацииРостелекомТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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