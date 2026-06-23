Российская компания Булат представила базовые станции нового поколения

Российская компания Булат значительно расширила линейку базовых станций, предназначенных для операторов мобильной связи. Производитель, входящий в состав Ростелекома, увеличил частотный диапазон своих устройств, адаптировав их к современным требованиям сетей. Это нововведение оценивается как важный шаг на пути модернизации телекоммуникационной инфраструктуры. Об этом сообщает Иксбт.ком.

На площадке научно-производственного объединения российских телекоммуникационных технологий в Санкт-Петербурге были изготовлены первые образцы, способные работать на частотах 800, 900, 1800, 2100, 2300 и 2600 MHz. По данным иксбт.ком, охват этих диапазонов позволит операторам более гибко расширять сеть в различных географических и технических условиях.

Рост технических возможностей и мощности

В базовых станциях нового поколения была увеличена мощность блока обработки сигналов. Это изменение позволяет успешно применять оборудование не только в отдаленных районах, но и в крупных городах с плотной застройкой и в зонах с высокой нагрузкой на сеть. Благодаря приемникам с высокой чувствительностью обеспечивается широкая зона покрытия.

Базовые станции Булат в основном предназначены для работы в стандартах ЛТЭ-Адванкед и ГСМ. Также в состав устройств интегрирована собственная система управления компании. Это снижает зависимость от стороннего программного обеспечения, повышая безопасность и стабильность системы.

Производители отмечают, что новые возможности открывают перед операторами различные сценарии развертывания сети. Это включает процессы от покрытия связью новых территорий до увеличения емкости существующих сетей. В настоящее время около 2000 базовых станций бренда Булат успешно прошли испытания и функционируют в сети оператора Т2.

Напомним, что в начале июня этого года оператор Т2 запустил технологию ВоЛТЭ (Воике овер ЛТЭ) именно через станции Булат. Это на практике доказало возможность обеспечения высококачественной голосовой связи с помощью оборудования отечественного производства. В дальнейшем внимание специалистов будет сосредоточено на распространении этих технологий в странах СНГ и их влиянии на качество региональной связи.