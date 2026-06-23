Началось тестирование One UI 9 для Samsung Galaxy A35: обновление для среднего сегмента

Южнокорейский техногигант Samsung Electronics приступил к подготовке операционной системы нового поколения для одного из своих популярных устройств среднего ценового сегмента — смартфона Galaxy A35. Сообщается, что на серверах компании появились первые прошивки One UI 9, предназначенные для данной модели. Это гарантирует, что пользователи этого смартфона в будущем получат доступ к новейшим программным возможностям. Об этом сообщает Ixbt.com.

По данным известного инсайдера Таруна Ватса, на внутренних тестовых серверах Samsung были обнаружены несколько тестовых сборок для Galaxy A35. В частности, версии с кодами A356BXXUAEZF1 и A356BOXMAEZF1 свидетельствуют о том, что система находится на ранней стадии тестирования. Также зарегистрированы специальные прошивки для глобальной версии под номером модели SM-A356E.

Этапы разработки программного обеспечения

На данный момент обнаруженные сборки предназначены только для внутреннего использования и разработчиков. На этом этапе проводятся проверки стабильности системы, адаптация новых функций под аппаратную часть и исправление ошибок. Ожидается, что интерфейс One UI 9 будет построен на базе следующей крупной версии операционной системы Android.

Тот факт, что модель Galaxy A35, широко продаваемая и на рынке Узбекистана, проходит такие ранние тесты, является позитивным сигналом для местных пользователей. Хотя Samsung обычно уделяет больше внимания своим флагманам, обеспечение представителей среднего сегмента самым свежим ПО указывает на улучшение политики поддержки бренда.

Стоит отметить, что Тарун Ватс ранее уже давал ряд точных прогнозов по устройствам Samsung. Он одним из первых раскрыл сроки выхода бета-версии One UI 8.0, а также даты презентаций флагманов Galaxy S24 и Galaxy S25. Поэтому его сообщения о One UI 9 с доверием воспринимаются технологическим сообществом.

Ожидаемые изменения и сроки

Пока детальной информации об особенностях интерфейса One UI 9 и изменениях в дизайне нет. Однако эксперты предполагают, что основной акцент будет сделан на дальнейшем расширении возможностей AI, повышении энергоэффективности и модернизации визуальных элементов.

До массового бета-тестирования и финального релиза One UI 9 для владельцев смартфонов потребуется некоторое время. Сначала должны завершиться внутренние тесты, затем обновление будет представлено для флагманских моделей. Только после этого устройства среднего сегмента, такие как Galaxy A35, начнут получать новую систему. Этот процесс обычно занимает от нескольких месяцев до года.