HaloBraid: робототехника сократит время плетения кос с 12 часов до нескольких минут

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HaloBraid: робототехника сократит время плетения кос с 12 часов до нескольких минут

Стартап HaloBraid, стремящийся произвести революцию в индустрии красоты, представил новое устройство для автоматизации процесса плетения кос. Данная технология призвана в несколько раз ускорить сложный процесс укладки, который для многих женщин стал многолетней проблемой и иногда занимает до 12 часов. Проект уже привлек внимание инвесторов, успев привлечь инвестиции в размере 7 миллионов долларов. Об этом сообщает Techcrunch.com сообщает в новости.

Автор идеи Йинка Огунбийи, обладатель степени магистра в области инженерии и MBA Гарвардского университета, рассматривает плетение кос не просто как традицию, а как проблему, требующую технического решения. Попробовав самостоятельно заплести волосы во время пандемии и потратив на это четыре дня, инженер осознал необходимость автоматизации в этой сфере. По сообщению TechCrunch, устройство HaloBraid будет служить вспомогательным инструментом для профессиональных стилистов.

Как работает технология?

Принцип работы устройства прост и эффективен: стилист начинает процесс плетения, а основную часть работы передает устройству HaloBraid. Роботизированная система завершает оставшуюся часть за несколько секунд. Устройство, которое сейчас находится в процессе патентования, оснащено специальными мягкими механизмами, чтобы не повредить волосы. Оно предназначено прежде всего для сложных причесок в стилях «knotless» и «box braids».

Исследования, проведенные Огунбийи, показывают, что люди по всему миру ежегодно тратят около 8 миллиардов часов на плетение кос. В опросе, в котором приняли участие 2000 человек, 95% респондентов заявили, что плели бы волосы чаще, если бы процесс занимал меньше времени. Это свидетельствует об огромном спросе на рынке.

Инвесторы и рыночные перспективы

Проект получил поддержку венчурного фонда Seven Seven Six, которым руководит один из основателей Reddit Алексис Оханян. Интерес Оханяна к этой сфере не случаен. Его супруга, известная теннисистка Серена Уильямс, и их дети постоянно используют сложные прически. По словам Оханяна, он лично наблюдал, насколько этот процесс долгий и изнурительный.

Для стилистов эта технология также станет огромным облегчением. Тяжелый ручной труд, выполняемый в течение долгого времени, часто приводит к профессиональным заболеваниям, включая артрит и боли в суставах. HaloBraid снизит эту физическую нагрузку, позволяя салонам обслуживать больше клиентов в день.

Оханян верит, что HaloBraid сможет создать такой же переломный момент в индустрии укладки волос, какой бренд Dyson создал на рынке фенов. Ожидается, что первые прототипы устройства появятся в профессиональных салонах красоты до конца этого года. Подобные технологические решения являются ярким примером модернизации традиционных сфер услуг с помощью робототехники.

HaloBraidТехнологииРобототехникаСтартапКрасота
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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