Эра сетей 2Г в Гонконге официально завершена

·34·Технологии
Эра сетей 2Г в Гонконге официально завершена

В развитии технологий мобильной связи в Гонконге началась новая эра: работа сетей второго поколения (2Г) в регионе полностью прекращена. Об этом оператор Чина Мобиле Хонг Конг сообщил с согласия Управления по связи Гонконга. С этим решением старая технология, служившая десятилетиями, ушла в историю. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Процесс осуществлялся поэтапно в течение нескольких лет. Сначала, 30 сентября 2021 года, от сети 2Г отказалась компания Хутчисон Телефоне. Затем СмарТоне прекратила предоставление этой услуги 14 октября 2022 года, а оператор ХКТ — 8 ноября 2024 года. Последние два года Чина Мобиле Хонг Конг оставался единственным провайдером 2Г в регионе.

По данным иксбт.ком, с этим шагом Чина Мобиле Хонг Конг связь 2Г в Гонконге полностью исчезла. Стоит отметить, что в Гонконге работают три крупных китайских оператора, но только Чина Мобиле Хонг Конг владеет собственными базовыми станциями. Чина Уником и Чина Телеком работают как виртуальные операторы (МВНО), арендуя местные сети.

Сети 3Г — следующие на очереди

Отказ от устаревших технологий не ограничивается только 2Г. Чина Мобиле Хонг Конг действует быстрее всех в вопросе отключения услуг 3Г и планирует завершить этот процесс к 30 июня 2025 года. Арендаторы сети, Чина Уником и Чина Телеком, также соответственно прекратят предоставление услуг 3Г.

В настоящее время такие крупные компании, как Хутчисон, СмарТоне и ХКТ, также сокращают спектр 3Г. В центре города и в густонаселенных районах связь третьего поколения практически отсутствует. Лишь в отдаленных районах и на некоторых островах временно работают несколько базовых станций, но и их деятельность ожидается прекращение в ближайшее время.

Эти изменения служат для освобождения частот для современных технологий 4Г и 5Г и повышения эффективности сети. Для такого технологического центра, как Гонконг, это естественный процесс, так как большая часть пользователей уже перешла на высокоскоростной интернет и качественные услуги голосовой связи. Немногочисленным абонентам, использующим старые устройства, теперь придется обновить свои гаджеты.

ГонконгChina Mobile2G5GТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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