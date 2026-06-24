Смартфоны Honor получат секретную функцию Samsung Galaxy S26 Ultra

·26·Технологии
Смартфоны Honor получат секретную функцию Samsung Galaxy S26 Ultra

Китайская компания Honor работает над внедрением в свои смартфоны новой технологии, защищающей личные данные пользователей от посторонних глаз. Речь идет о функции Привакй Дисплай, которая, как ожидается, дебютирует в следующем флагмане компании Samsung — модели Galaxy S26 Ultra. Данная технология обеспечивает конфиденциальность экрана на аппаратном уровне. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в материале.

По данным известного инсайдера Digital Chat Station, Honor в настоящее время тестирует дисплеи с этой технологией. Основная задача функции Привакй Дисплай заключается в искусственном ограничении углов обзора экрана. Это препятствует просмотру контента на устройстве посторонними лицами сбоку.

Преимущества и проблемы новой технологии

В настоящее время пользователи смартфонов вынуждены использовать различные защитные пленки для обеспечения приватности. Однако такие решения часто снижают качество изображения и негативно влияют на яркость экрана. Аппаратное решение, которое тестирует Honor, должно обеспечить безопасность при сохранении качества изображения.

Тем не менее, по словам инсайдера, качество изображения этих новых экранов, произведенных в Китае, пока остается под вопросом. Специалисты рекомендуют подождать, насколько улучшатся показатели качества до начала массового производства. Если тесты пройдут успешно, Honor может представить эту инновацию в своих будущих флагманах.

Как пишет издание иксбт.ком, компания Samsung также планирует поставлять свои экраны Привакй Дисплай другим производителям к концу 2028 года. Это свидетельствует о высоком спросе на безопасность личных данных среди крупных игроков рынка.

Чего ждать от флагманов Honor?

Пока официально не объявлено, какая именно модель Honor первой получит эту функцию. Предполагается, что новая технология с большой вероятностью появится в самом высококлассном устройстве бренда — Honor Magic 9 Pro. Это соответствует стратегии Samsung по внедрению данной функции только во флагман Galaxy S26 Ultra.

Напомним, что недавно Honor представила свою доступную модель Honor X80 Pro Max. Это устройство привлекло внимание многих благодаря цене в 290 долларов, огромному аккумулятору емкостью 11 000 mAh и защите уровня ИП69К. Теперь компания фокусирует внимание на высокотехнологичном флагманском сегменте.

Digital Chat Station ранее точно предсказал характеристики смартфонов Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro, а также оснащение модели Realme GT 7 Pro экранами Samsung. Поэтому информация об этой технологической гонке между Honor и Samsung воспринимается отраслевыми экспертами серьезно.

HonorSamsungGalaxy S26 UltraСмартфонТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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