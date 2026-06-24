В США искусственный интеллект обвиняют в искусственном завышении цен на бензин

В штате Калифорния (США) был подан коллективный иск против крупных операторов заправочных станций и разработчика программного обеспечения компании Калибрате Фуел Сйстемс. В иске утверждается, что компании использовали систему ценообразования на базе AI для координации цен на топливо, что привело к многомиллионным убыткам водителей. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает издание.

Согласно документам, представленным в федеральный суд Сакраменто, в деле в качестве ответчиков выступают такие гиганты, как Walmart, Маратон Петролеум, BP и 7-Элевен. Истцы подчеркивают, что алгоритм, разработанный компанией Калибрате, служил инструментом для подавления рыночной конкуренции и удержания цен на высоком уровне.

Скрытый сговор за алгоритмами

По данным иксбт.ком, платформой Калибрате воспользовались более 1700 заправочных станций в Калифорнии. Эта система автоматически рассчитывала стоимость топлива, опираясь на конфиденциальные рыночные данные других участников. По мнению экспертов, такой механизм фактически ограничил свободную конкуренцию и привел к искусственному росту цен.

В материалах суда указано, что благодаря этому алгоритму цена на бензин могла вырасти на 22 цента за галлон, а на дизельное топливо — на 33 цента. Даже разница в один цент, которая на первый взгляд кажется незначительной, обернулась для водителей Калифорнии дополнительными расходами в размере почти 134 миллионов долларов в год.

Законодательство и технологический контроль

Ожидается, что этот судебный процесс станет одним из первых крупных правовых столкновений в мире, связанных с применением AI в ценообразовании. В центре дела находится закон АБ 325, вступивший в силу в Калифорнии в 2025 году. Данный закон запрещает использование общих алгоритмов, которые могут привести к антиконкурентному поведению между участниками рынка.

На данный момент обвиняемые компании свою вину не признали. Представители Калибрате утверждают, что каждому клиенту предоставляется отдельная копия AI и данные не передаются между конкурентами. Walmart, в свою очередь, сообщил, что изучает иск и будет защищать свою позицию в суде.

Эта ситуация вновь вывела на повестку дня вопрос регулирования AI в мировом масштабе. Если обвинения подтвердятся, это может стать стимулом для резкого усиления контроля над цифровой экономикой и алгоритмами ценообразования не только в США, но и во всем мире.