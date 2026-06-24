Fujifilm представила новую камеру Instax Wide 400: аналоговые фото в более широком формате

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Fujifilm представила новую камеру Instax Wide 400: аналоговые фото в более широком формате

В эпоху стремительного развития цифровых технологий и AI интерес к аналоговой фотографии не угасает. Компания Fujifilm обновила свою линейку камер мгновенной печати, представив модель Instax Wide 400. Это устройство предлагает любителям ретро-стиля не только ностальгию, но и современные удобства. Об этом сообщает Techcrunch.com, сообщает издание.

По данным ixbt.com, новая модель Instax Wide 400 отличается своей простотой и расширенным форматом кадра. Устройство печатает снимки размером 62x99 мм, что почти в два раза больше популярного формата Instax Mini. Такой широкий формат особенно полезен для групповых портретов и пейзажной съемки.

Простота и удобство использования

Камера работает по принципу «point-and-shoot» (навел и снял), то есть не требует никаких специальных фотографических знаний или опыта. В ней нет сложных настроек или меню. Все процессы, включая вспышку и расстояние фокусировки, управляются автоматически. Это позволяет пользователю просто выбрать кадр и нажать кнопку.

Для включения устройства достаточно повернуть объектив против часовой стрелки. Первый поворот активирует режим съемки объектов на близком расстоянии (от 0,9 до 3 метров), а второй поворот активирует режим для удаленных пейзажей. Также в комплекте поставляется специальная линза для макросъемки.

Качество изображения и технические аспекты

При достаточном освещении Instax Wide 400 выдает снимки с яркими цветами и высокой детализацией. Однако простота устройства влечет за собой и некоторые ограничения. Например, в условиях низкой освещенности или при очень высоком контрасте (например, темные деревья на фоне солнечного неба) детали могут быть слегка размыты. Поскольку экспонометрия полностью автоматическая, пользователь не может настраивать свет вручную.

На задней панели камеры расположен небольшой индикатор, показывающий количество оставшихся кадров. Процесс установки картриджа также максимально упрощен: с помощью специальных направляющих линий его можно установить без ошибок. Корпус камеры прочный и оснащен надежной системой блокировки.

На рынке Узбекистана камеры серии Instax также очень популярны среди молодежи и путешественников. Ожидается, что новая модель Wide 400 благодаря своему широкому формату станет отличным выбором для свадебных церемоний, семейных мероприятий и поездок. На данный момент цена устройства на международном рынке оценивается примерно в 175 долларов.

FujifilmInstax Wide 400ГаджетТехнологияКамера
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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