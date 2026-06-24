Росатом планирует строительство крупного завода для атомной энергетики нового поколения

·24·Технологии
Росатом планирует строительство крупного завода для атомной энергетики нового поколения

Государственная корпорация «Росатом» делает огромный шаг на пути развития атомной энергетики нового поколения. Корпорация разрабатывает проект крупнейшего в стране высокомощного завода, специализирующегося на переработке отработанного ядерного топлива. Ожидается, что этот проект будет иметь решающее значение для обеспечения сырьем проектов атомной энергетики ИВ поколения. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

В настоящее время специалисты «Росатом» ведут работы по обоснованию инвестиций. В рамках этого процесса будет определена площадка, где будет построен новый промышленный комплекс. Окончательное решение по месту строительства планируется принять до конца текущего года. Об этом сообщают российские СМИ, опираясь на данные корпорации.

Модульная структура и огромная мощность

Дизайн нового завода будет разработан на основе модульной системы. Это позволит в будущем поэтапно наращивать производственные мощности. Согласно плану, первый модуль будет иметь мощность переработки 400 тонн топлива в год. Выход комплекса на полную проектную мощность предусмотрен в течение следующего десятилетия.

Данное предприятие будет отличаться возможностью переработки топлива как тепловых, так и «быстрых» реакторов. Это станет важным звеном в переходе атомной промышленности России на замкнутый ядерный топливный цикл. После ввода в эксплуатацию инфраструктура завода позволит многократно возвращать регенерированные ядерные материалы в топливный цикл.

На пути к технологиям ИВ поколения

Атомная энергетика ИВ поколения предполагает еще более эффективное использование топлива, повышение уровня безопасности и значительное сокращение количества радиоактивных отходов. Россия считается одним из ведущих государств в этом направлении. В частности, на Белоярской АЭС начаты предпроектные работы по строительству энергоблока БН-1200М.

Также в Томской области впервые в мировой практике на одной площадке создаются реактор БРЭСТ-ОД-300 и пристанционный комплекс замкнутого ядерного топливного цикла. Строящийся завод будет служить именно для обеспечения таких инновационных проектов стабильным топливом.

В то время как Узбекистан также планирует развитие атомной энергетики с целью диверсификации своего энергетического баланса, подобные технологические достижения «Росатом», являющегося региональным партнером, внимательно отслеживаются специалистами отрасли. Ожидается, что технологии замкнутого цикла выведут экологическую чистоту ядерной энергетики на новый уровень.

RosatomАтомная ЭнергетикаТехнологииРоссияЯдерное Топливо
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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