ЭкоФлов представила интеллектуальную систему энергосбережения: Стреам 5000 и платформа OASIS 3.0

·21·Технологии
ЭкоФлов представила интеллектуальную систему энергосбережения: Стреам 5000 и платформа OASIS 3.0

Компания ЭкоФлов, лидер в области энергетической независимости и технологий возобновляемых источников энергии, анонсировала революционные решения для домохозяйств. Главными новинками презентации стали накопители энергии Стреам второго поколения, обновленная платформа управления OASIS 3.0 и АИ-помощник ЭкоБот. Эти технологии направлены на автоматическую оптимизацию энергопотребления в доме. Об этом сообщает Иксбт.ком новость сообщает.

Флагманом новой линейки стал Стреам 5000 с аккумулятором емкостью 5024 Вт·ч, рассчитанный на работу с солнечными панелями мощностью до 5000 Вт. Устройство оснащено четырьмя МППТ-контроллерами, что позволяет максимально эффективно использовать солнечную энергию. По данным иксбт.ком, система может подавать в домашнюю сеть мощность до 3000 Вт, чего достаточно для обеспечения работы большинства бытовых приборов.

Модульный дизайн и интеллектуальное управление

Инженеры ЭкоФлов в новом поколении уделили особое внимание дизайну и размещению. Аккумуляторные блоки серии Стреам 2 теперь можно устанавливать вертикально. Эта модульная конструкция позволяет значительно экономить место в помещении, что особенно важно для пользователей балконных солнечных систем.

В части программного обеспечения платформа OASIS 3.0 совершила настоящий технологический скачок. Теперь система не просто накапливает энергию, а разумно ею управляет. Она анализирует тарифы на электроэнергию, прогноз погоды и ежедневные привычки пользователя. Например, система может предложить запасти энергию в солнечный день и использовать её в часы с дорогим тарифом.

ЭкоБот и будущая энергетическая экосистема

Еще одна интересная новинка — голосовой помощник ЭкоБот на базе AI. С его помощью пользователи могут управлять энергосистемой, изменять настройки и получать информацию о текущем состоянии с помощью голосовых команд, не открывая мобильное приложение. Эта технология делает управление энергией в доме еще проще и понятнее.

ЭкоФлов также представила новинки для других сегментов:

  • новый аккумулятор емкостью 8 кВт·ч для системы Океан 2;
  • линейку систем хранения энергии А-Сериес, предназначенную для коммерческих и промышленных предприятий;
  • модели меньшей мощности, такие как Стреам 3000 и Стреам АК 5000.
В условиях Узбекистана, в регионах с большим количеством солнечных дней, такие компактные и умные системы могут эффективно применяться не только в частных домах, но и на балконах многоквартирных зданий. Это позволит снизить затраты на электроэнергию и иметь альтернативный источник питания при перебоях в сети.

Продажи Стреам 5000 стартуют 12 августа. На начальном этапе новинку можно будет приобрести по специальным ценам, начинающимся от 1299 евро. Полномасштабный выход устройства на мировой рынок запланирован на сентябрь этого года.

EcoFlowСолнечная ЭнергияStream 5000Умный ДомТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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