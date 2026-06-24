Очередная экспедиция на МКС: экипаж «Союза МС-29» признан готовым к полету

·24·Технологии
Очередная экспедиция на МКС: экипаж «Союза МС-29» признан готовым к полету

Основной и резервный экипажи пилотируемого космического корабля «Союз МС-29», который осуществит очередную длительную экспедицию на Международную космическую станцию (МКС), официально признаны полностью готовыми к полету. По результатам финальных проверок, проведенных государственной комиссией, было установлено, что квалификация и состояние здоровья космонавтов полностью соответствуют установленным требованиям для выполнения орбитальной миссии. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Данный процесс, прошедший в Центре подготовки космонавтов, является одним из решающих этапов для участников миссии. Специалисты проверили не только технические знания членов экипажа, но и их способность действовать в непредвиденных ситуациях. После положительного заключения комиссии члены группы отправятся на космодром Байконур для прохождения заключительного этапа подготовки.

Состав экипажа и дата полета

Согласно плану, запуск космического корабля «Союз МС-29» назначен на 14 июля текущего года. В основной состав вошли российские космонавты Анна Кикина и Петр Дубров, а также астронавт NASA Анил Менон. Стоит отметить, что данный состав сформирован в рамках международного сотрудничества и призван расширить масштаб научных исследований на станции.

По традиции, вместе с основным составом подготовку прошла и группа дублеров. В состав дублеров вошли космонавты Константин Борисов и Дмитрий Петелин, а также представитель NASA Дениз Бернхэм. До самого полета они будут проходить тренировки на том же уровне, что и основной экипаж, и будут готовы взять на себя выполнение миссии в случае необходимости.

Задачи орбитальной миссии

После стыковки корабля с МКС новые члены экспедиции присоединятся к команде, которая в настоящее время работает на станции. На них будет возложен ряд важных задач, включая проведение сложных научных экспериментов, техническое обслуживание систем станции и обеспечение общей стабильности платформы.

По данным Иксбт.ком, исследования, которые будут проведены в рамках данной экспедиции, охватят области биологии, физики и космической медицины. Подобные миссии позволяют не только развивать фундаментальную науку, но и тестировать технологии, необходимые для будущего освоения Луны и полетов на Марс.

Значимость этого полета для региона Центральной Азии, и в частности для Узбекистана, заключается в том, что каждый старт с космодрома Байконур находится в центре внимания специалистов и любителей аэрокосмической отрасли региона. Успешное выполнение миссии ознаменует новый этап сотрудничества в области международных космических исследований.

КосмосМКССоюз МС-29NASAБайконур
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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