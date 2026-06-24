NASA и Boeing в водовороте проблем: полет корабля Старлинер снова отложен

·29·Технологии
NASA и Boeing в водовороте проблем: полет корабля Старлинер снова отложен

Агентство по исследованию космоса США NASA и корпорация Boeing работают над устранением серьезных технических неисправностей в космическом корабле КСТ-100 Старлинер. Однако, по последним данным, очередной полет этого корабля снова отложен на неопределенный срок. Это рассматривается как серьезный удар по конкурентоспособности Boeing в космической индустрии по сравнению со SpaceX. Об этом сообщает Иксбт.ком.

По сообщению издания СпакеНевс, ссылающегося на Консультативный совет по безопасности NASA, новая миссия может состояться не ранее чем через год. Хотя специалисты успешно устранили многие недостатки, выявленные во время предыдущего полета, несколько фундаментальных проблем все еще ждут своего решения. Это усиливает опасения относительно безопасности корабля.

Неисправность двигателей и проблема перегрева

В настоящее время больше всего инженеров беспокоит ненадежность двигателей в системе ориентации корабля. Сообщается, что в узлах, где установлены эти двигатели, наблюдаются случаи чрезмерного перегрева. Именно этот технический барьер стал основным фактором, остановившим подготовку к миссии Старлинер-1.

Изначально NASA планировало осуществить беспилотный полет весной 2026 года. Однако технический анализ показал, что установленный график необходимо пересмотреть. Хотя официальная дата старта пока не объявлена, представители консультативного совета осторожно оценивают вероятность полета «в течение следующего года или чуть позже».

Успех проекта Старлинер имеет стратегическое значение для США. В настоящее время для доставки астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) используется только корабль Crew Dragon компании SpaceX, принадлежащей Илону Маску. В случае запуска корабля Boeing он должен был стать вторым независимым транспортным средством Америки и обеспечить баланс в космических полетах.

Подобные задержки вокруг проекта не только наносят удар по репутации Boeing, но и увеличивают расходы космических программ NASA. Эксперты подчеркивают, что каждая задержка требует повторного тестирования систем корабля и внедрения новых технических решений. Проект Старлинер остается одним из самых сложных и проблемных проектов на пути к выходу в космос.

NASABoeingStarlinerКосмосSpaceX
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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