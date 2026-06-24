Космический корабль Soyuz MS-29 прошел испытания: солнечные панели готовы к полету

·27·Технологии
Космический корабль Soyuz MS-29 прошел испытания: солнечные панели готовы к полету

Подготовка к очередной космической миссии на космодроме Байконур вступила в активную фазу. Российский пилотируемый транспортный космический корабль Soyuz MS-29 успешно проходит все необходимые технические осмотры и испытания. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации Роскосмос. Об этом Иксбт.ком сообщает .

На данный момент завершены работы по проверке бортовой системы энергоснабжения корабля, в частности, солнечных панелей. Специалисты в монтажно-испытательном корпусе на площадке 254 Байконура провели важную операцию под названием «контрольное освещение». Этот процесс крайне важен для обеспечения бесперебойной работы источника питания корабля в сложных условиях космоса.

Технические испытания и эффективность солнечной энергии

В ходе наземных проверок фотоэлементы солнечных панелей Soyuz MS-29 были развернуты в штатном режиме. После этого на них было направлено излучение с помощью специальных мощных осветителей. Это испытание позволило точно измерить эффективность преобразования световой энергии в электрическую. Такая практика гарантирует отсутствие непредвиденных сбоев после выхода корабля на орбиту.

Инженеры также подтвердили, что каждая секция фотоэлементов соответствует установленным стандартам. Известно, что в открытом космосе солнечный свет является единственным надежным источником энергии, и жизнеобеспечение систем корабля напрямую зависит от качества этих панелей.

Следующий этап и сроки полета

В ближайшие дни специалисты завершат установку специального оборудования и оснащения в спускаемом аппарате и бытовом отсеке корабля. Этот процесс включает размещение инструментов, необходимых для повседневных нужд экипажа и проведения научных исследований в космосе.

Старт ракеты-носителя Союз-2.1а, которая выведет корабль Soyuz MS-29 на орбиту, запланирован на 14 июля 2026 года. Данная миссия предназначена для доставки членов 75-й основной экспедиции на Международную космическую станцию (МКС). Ранее государственная комиссия высоко оценила уровень подготовки основного и резервного экипажей, выбранных для этой миссии.

Поскольку этот полет осуществляется с крупнейшего космодрома в регионе, где расположен Узбекистан, он остается в центре внимания местных и международных экспертов. Подготовительные работы на Байконуре продолжаются строго по графику.

КосмосБайконурSoyuz MS-29РоскосмосТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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