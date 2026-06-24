Пузырь и беспрецедентный рост рынка искусственного интеллекта: инвесторы предупреждают о рисках новой эры

·32·Технологии
Пузырь и беспрецедентный рост рынка искусственного интеллекта: инвесторы предупреждают о рисках новой эры

Развитие технологий искусственного интеллекта (AI) привело к беспрецедентному ускорению на финансовых рынках. На мероприятии СтриктлйВК, организованном TechCrunch, отраслевые эксперты проанализировали текущую ситуацию и обсудили новые правила инвестирования. В дискуссии с участием сооснователя фирмы М13 Картера Реума и партнера Басис Сет Вентурес Чанга Сю основными темами стали хайп вокруг АИ-инфраструктуры и жизнеспособность стартапов. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает сообщает.

По словам Чанга Сю, темпы роста, которые мы наблюдаем сегодня, беспрецедентны в истории. Например, ChatGPT всего за шесть месяцев сумел увеличить свой доход с 1 миллиона до 40 миллиардов долларов. Такие показатели полностью меняют традиционные бизнес-модели. По словам инвестора, некоторые стартапы с командой всего из 20 человек за год увеличивают выручку с 10 до 70 миллионов долларов, что свидетельствует о колоссальном голоде рынка.

Борьба инноваторов и технологических гигантов

По мнению Картера Реума, текущий цикл коренным образом отличается от предыдущих технологических революций (эпохи облачных технологий или iPhone). Если раньше инноваторы конкурировали друг с другом, то теперь они вынуждены бороться с десятью самыми богатыми и влиятельными техгигантами мира. Корпорации, такие как Apple, Google и Microsoft, обладают не только огромным капиталом, но и колоссальными базами данных и лучшими талантами.

Поэтому для маленьких стартапов главной задачей стало избежать поглощения крупными компаниями или вытеснения с рынка. Реум подчеркнул, что в этом процессе важную роль играют «барьеры». То есть стартапам следует сосредоточиться на областях, куда гиганты еще не проникли или где регулирование затруднено, например, в здравоохранении или системах государственных услуг.

Новый подход к инвестированию

В условиях стремительных изменений рынка инвесторы проявляют осторожность при оценке проектов. Согласно стратегии Басис Сет Вентурес, инвестиции осуществляются в двух направлениях: «под» АИ-системой и «над» ней.

  • Инфраструктура «под» AI: Базы данных, инструменты управления версиями и развертывания. Если раньше они создавались для людей, то теперь перерабатываются специально для АИ-агентов.
  • Решения «над» AI: Продукты с долгосрочным дифференцированием и технической защищенностью.
По данным иксбт.ком, многие инвесторы называют текущее состояние «парадоксальной эпохой». С одной стороны, кажется, что стоимость компаний растет необоснованно, с другой — их реальные доходы оправдывают эти оценки. Однако полагаться в каждой сделке только на математические расчеты может быть рискованно, так как платформы вроде OpenAI или Anthropic в любой момент могут запустить новую функцию, уничтожив бизнес десятков стартапов.

В заключение стоит отметить, что эти тенденции актуальны и для технологического рынка Узбекистана. Вместо того чтобы конкурировать с глобальными гигантами, местные стартапы могут добиться успеха, предлагая АИ-решения на основе уникальных национальных данных и в сложных с точки зрения регулирования сферах.

Искусственный ИнтеллектИнвестицииСтартапТехнологииChatGPT
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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