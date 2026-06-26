Сегодня технологии искусственного интеллекта (AI) переходят от стадии простых ответов на вопросы к агентам, способным самостоятельно выполнять сложные многоэтапные задачи. Однако перед тем как доверить таким агентам ответственные поручения, такие как финансовый анализ или бронирование путешествий, проверка их надежности остается одним из самых актуальных вопросов. Стартап Patronus AI, основанный бывшими исследователями Meta AI, привлек 50 миллионов долларов инвестиций именно для решения этой проблемы. Об этом сообщает Techcrunch.com сообщает издание.

Эти средства, привлеченные в рамках раунда Series B под руководством Greenfield Partners, довели общий капитал компании до 70 миллионов долларов. В раунде также приняли участие такие крупные инвесторы, как Notable Capital, Lightspeed, Datadog и Samsung. Столь высокий интерес свидетельствует о колоссальном спросе на решения, которые предлагает Patronus AI.

Цифровые миры и стресс-тесты

Patronus AI создает копии веб-сайтов и внутренних систем с помощью своих «моделей цифрового мира». В этих симулированных средах AI-агенты проходят стресс-тестирование в различных непредвиденных сценариях. Этот процесс напоминает метод тестирования беспилотных автомобилей в компаниях вроде Waymo: прежде чем выехать на дорогу, машина в виртуальном мире готовится к опасным ситуациям, таким как плохая погода или внезапно выбежавший на дорогу ребенок.

В настоящее время многие AI-лаборатории используют различные бенчмарки для демонстрации возможностей своих моделей. Однако высокий балл не всегда гарантирует безошибочное выполнение сложных задач в реальном мире. Система, созданная Patronus AI, выявляет попытки агентов «схитрить» — то есть стремление достичь результата кратчайшим путем, не завершив задачу полностью, — и заставляет их работать корректно.

По словам управляющего директора Notable Capital Гленна Соломона, доходы Patronus AI за прошлый год выросли в 15 раз. Сейчас клиентами компании являются почти все ведущие AI-лаборатории и множество развивающихся стартапов. Это показывает, насколько велика потребность рынка в безопасности и надежности искусственного интеллекта.

На данном этапе Patronus AI предоставляет среды симуляции в основном для сфер программной инженерии и финансов. По словам одного из основателей компании Ананда Каннаппана, это только начало, и в будущем будут созданы цифровые полигоны для многих других отраслей. Это позволит более глубоко и безопасно интегрировать AI-агентов в нашу повседневную жизнь.