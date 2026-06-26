Patronus AI, тестирующая AI-агентов, привлекла 50 миллионов долларов инвестиций

·0·Технологии
Patronus AI, тестирующая AI-агентов, привлекла 50 миллионов долларов инвестиций

Сегодня технологии искусственного интеллекта (AI) переходят от стадии простых ответов на вопросы к агентам, способным самостоятельно выполнять сложные многоэтапные задачи. Однако перед тем как доверить таким агентам ответственные поручения, такие как финансовый анализ или бронирование путешествий, проверка их надежности остается одним из самых актуальных вопросов. Стартап Patronus AI, основанный бывшими исследователями Meta AI, привлек 50 миллионов долларов инвестиций именно для решения этой проблемы. Об этом сообщает Techcrunch.com сообщает издание.

Эти средства, привлеченные в рамках раунда Series B под руководством Greenfield Partners, довели общий капитал компании до 70 миллионов долларов. В раунде также приняли участие такие крупные инвесторы, как Notable Capital, Lightspeed, Datadog и Samsung. Столь высокий интерес свидетельствует о колоссальном спросе на решения, которые предлагает Patronus AI.

Цифровые миры и стресс-тесты

Patronus AI создает копии веб-сайтов и внутренних систем с помощью своих «моделей цифрового мира». В этих симулированных средах AI-агенты проходят стресс-тестирование в различных непредвиденных сценариях. Этот процесс напоминает метод тестирования беспилотных автомобилей в компаниях вроде Waymo: прежде чем выехать на дорогу, машина в виртуальном мире готовится к опасным ситуациям, таким как плохая погода или внезапно выбежавший на дорогу ребенок.

В настоящее время многие AI-лаборатории используют различные бенчмарки для демонстрации возможностей своих моделей. Однако высокий балл не всегда гарантирует безошибочное выполнение сложных задач в реальном мире. Система, созданная Patronus AI, выявляет попытки агентов «схитрить» — то есть стремление достичь результата кратчайшим путем, не завершив задачу полностью, — и заставляет их работать корректно.

По словам управляющего директора Notable Capital Гленна Соломона, доходы Patronus AI за прошлый год выросли в 15 раз. Сейчас клиентами компании являются почти все ведущие AI-лаборатории и множество развивающихся стартапов. Это показывает, насколько велика потребность рынка в безопасности и надежности искусственного интеллекта.

На данном этапе Patronus AI предоставляет среды симуляции в основном для сфер программной инженерии и финансов. По словам одного из основателей компании Ананда Каннаппана, это только начало, и в будущем будут созданы цифровые полигоны для многих других отраслей. Это позволит более глубоко и безопасно интегрировать AI-агентов в нашу повседневную жизнь.

Patronus AIИскусственный ИнтеллектИнвестицииСтартапТехнологии
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Платформа Polymarket подверглась кибератаке: хакеры украли средства пользователейПлатформа Polymarket подверглась кибератаке: хакеры украли средства пользователейСегодня, 00:59Microsoft повышает цены на консоли Xbox: стал ли AI причиной ростаMicrosoft повышает цены на консоли Xbox: стал ли AI причиной ростаСегодня, 00:57OpenAI укрепляет безопасность интернета с новой инициативой Патч те ПланетOpenAI укрепляет безопасность интернета с новой инициативой Патч те ПланетСегодня, 00:55IBM представила первую в мире технологию чипов размером менее 1 нанометраIBM представила первую в мире технологию чипов размером менее 1 нанометраСегодня, 00:23Notion закрывает свою почтовую службу, чтобы сосредоточиться на искусственном интеллектеNotion закрывает свою почтовую службу, чтобы сосредоточиться на искусственном интеллектеСегодня, 00:21Yandex и Нептун представили умную систему защиты от протечек водыYandex и Нептун представили умную систему защиты от протечек водыВчера, 23:25
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
На Земле началась сильная магнитная буря
На Земле началась сильная магнитная буря
Макеты iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max впервые показали в живом видео
Макеты iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max впервые показали в живом видео
Монстр автономности: впервые показан Honor Кс80 Pro Max с батареей на 11 000 мА·ч
Монстр автономности: впервые показан Honor Кс80 Pro Max с батареей на 11 000 мА·ч