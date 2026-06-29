Тайна прошлого Солнечной системы: сближение звезды могло изменить облако Оорта

Новое исследование, проведенное на основе данных миссии Gaia Европейского космического агентства (ESA), выявило масштабное гравитационное событие в отдаленных областях Солнечной системы. Ученые отмечают, что примерно 2,5 миллиона лет назад прохождение звезды HD 7977 вблизи Солнечной системы могло полностью изменить динамику облака Оорта, которое считается резервуаром ледяных тел. Об этом сообщает Ixbt.com.

Обычно считалось, что на движение долгопериодических комет влияют гравитационные волны галактики Млечный Путь (галактические приливы). Однако анализ орбит комет показал, что направления их вхождения во внутреннюю часть Солнечной системы более хаотичны и случайны, чем ожидалось. Это свидетельствует о некоем сильном внешнем воздействии.

Влияние звезды HD 7977 на кометный дождь

Согласно математическим моделям, звезда HD 7977 могла пройти на расстоянии от 6 000 до 10 000 астрономических единиц от Солнца. Такое сближение позволило гравитационному полю звезды сместить объекты в облаке Оорта. В результате часть этих объектов была направлена во внутреннюю часть Солнечной системы, что вызвало «кометный дождь», растянувшийся на миллионы лет.

Исследователи изучили орбиты 112 комет, наблюдавшихся с 1989 года, и определили, что их движение больше соответствует модели звездного воздействия. Если эта теория подтвердится, то обилие комет, которые мы наблюдаем сейчас, может быть поздним отголоском того древнего столкновения.

Это открытие также заставляет пересмотреть наши представления об общем количестве объектов в облаке Оорта. Если нынешний поток комет был искусственно усилен воздействием звезды, то реальная плотность тел во внешнем космосе может быть в два раза меньше, чем мы думали.

Будущие наблюдения и неопределенности

Стоит отметить, что модель еще не идеальна. Ученые фиксируют расхождения между измерениями орбит комет и расчетами. Причиной могут быть факторы, не связанные с гравитацией, такие как потоки газа и пыли, выходящие из ядер комет. Также требуются более точные данные о траектории звезды HD 7977.

В ближайшем будущем новые данные из обсерватории Vera C. Rubin Observatory и миссии Gaia помогут проверить эту гипотезу. Изучение подобных аномалий на окраинах Солнечной системы имеет важное значение не только для астрономии, но и для понимания климатических и биологических изменений на планете Земля в прошлом.