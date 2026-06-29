Apple определила планы на 2027 год: ожидаются iPhone 19 Pro и складной iPhone Ultra

·37·Технологии
Apple определила планы на 2027 год: ожидаются iPhone 19 Pro и складной iPhone Ultra

Компания Apple продолжает формировать свою долгосрочную стратегию. По новым данным от известного китайского инсайдера Digital Chat Station, гигант из Купертино уже приступил к проектированию линейки смартфонов, которые будут представлены в 2027 году, и перешел к этапу тестирования некоторых прототипов. Это вызывает большой интерес в мире технологий. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Согласно утечкам, в 2027 году Apple значительно расширит свою продуктовую линейку. В частности, работа над моделью iPhone 19 Pro уже началась, а второе поколение складного iPhone Ultra, который обещает стать самым дорогим и инновационным устройством компании, также находится на стадии проектирования. Это свидетельствует о намерении Apple серьезно выйти на рынок складных устройств.

Технологии дисплеев и новые модели

По информации Digital Chat Station, модель iPhone Air 2 будет оснащена 6,55-дюймовым ЛТПО OLED дисплеем. Этот экран будет иметь разрешение 1,5К и поддерживать частоту обновления 120 Hz. Это обеспечит устройству не только тонкий корпус, но и высокий технологический уровень. Для пользователей такие тонкие и мощные модели всегда остаются в центре внимания.

Базовая модель iPhone 18 также не осталась без внимания. Инсайдер отмечает, что это устройство получит 6,3-дюймовый ЛТПО OLED экран. Его разрешение и частота обновления, как ожидается, будут такими же, как у iPhone Air 2. Это означает, что даже в стандартных моделях плавность изображения и энергоэффективность выйдут на новый уровень.

Модель iPhone 18е, ориентированная на более доступный сегмент, будет обладать более скромными характеристиками. Она получит 6,12-дюймовую ЛТПС OLED панель. Несмотря на разрешение экрана 1,5К, частота обновления останется на уровне 60 Hz. Это привычная стратегия Apple, направленная на охват покупателей в разных ценовых категориях.

Надежность инсайдера и перспективы на будущее

Digital Chat Station и ранее одним из первых сообщал о многих важных новинках в мире технологий. Например, он точно предсказал характеристики Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro, а также первым поделился информацией о том, что смартфон Realme GT 7 Pro получит яркий экран от Samsung. Поэтому его прогнозы относительно Apple воспринимаются специалистами серьезно.

В настоящее время инженеры Apple работают не только над техническими характеристиками, но и над новыми форм-факторами. Сообщения о втором поколении складного iPhone Ultra показывают, что компания готовит достойный ответ Samsung и другим конкурентам в этом сегменте. Ожидается, что 2027 год станет годом коренного перелома для смартфонов Apple.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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