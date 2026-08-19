Наполи ищет нового нападающего: Габриэл Жезус и другие кандидаты

·1·Спорт
Наполи ищет нового нападающего: Габриэл Жезус и другие кандидаты

Итальянский клуб «Наполи» активно продолжает поиски нового центрального нападающего, чтобы усилить атакующую линию команды. Главный тренер Массимилиано Аллегри хочет, чтобы в составе был конкурентоспособный центрфорвард, и руководство получило соответствующее задание. После продажи Ромелу Лукаку клубу «Фенербахче» неаполитанцы ищут футболиста, способного конкурировать за место основной девятки или стать для неё достойным партнёром. Об этом сообщает Goal.com.

По информации Goal.com, следующие две недели трансферного окна станут решающими для спортивного директора Джованни Манны. Поскольку клуб не может позволить себе крупные инвестиции, рассматриваются аренда или сделки с правом выкупа на выгодных условиях. Также планируется продажа некоторых футболистов, чтобы сохранить финансовый баланс состава и найти средства на трансферы.

Трансферный рынок и основные кандидаты

Среди игроков, попавших в сферу интересов «Наполи», есть несколько известных имён, выступающих в английской Премьер-лиге. Одним из главных вариантов для клуба является Габриэл Жезус, готовый покинуть «Арсенал» из-за изменения планов команды. Бразильский нападающий очень нравится Массимилиано Аллегри. «Наполи» уже обсуждал с лондонским клубом сумму трансфера и структуру сделки, однако сам футболист не считает переход в Италию приоритетом и намерен внимательно рассмотреть другие предложения, которые поступят до закрытия трансферного окна.

Также изучаются варианты из Англии и других чемпионатов. Сообщается, что в поле зрения «Наполи» находится и Джошуа Зиркзе, который, как ожидается, покинет «Манчестер Юнайтед». Джованни Манна связался с представителями футболиста и руководством «Манчестер Юнайтед», однако пока это лишь предварительный запрос. Главным препятствием может стать зарплата игрока — около 3,5 миллиона евро в год. Кроме того, клуб рассматривает и другие варианты усиления атаки.

Кадровые перестановки и финансовые планы

Николас Джексон, вернувшийся из «Челси» и не закрепившийся в составе «Баварии» (Мюнхен), также входит в шорт-лист нападающих «Наполи». Кроме того, через «Челси» клубу предлагали Лиама Делапа, однако выяснилось, что этот физически мощный нападающий 2003 года рождения не соответствует потребностям «адзурри».

Для выполнения пожеланий главного тренера и окончательного формирования состава важную роль сыграют средства, вырученные от трансферов. В частности:

  • Лоренцо Лукка, вернувшийся после окончания аренды в «Ноттингем Форест», вызывает интерес «Фиорентины» и «Дженоа», и ожидается, что он покинет клуб.
  • Ноа Ланг, которого «Галатасарай» не стал выкупать на постоянной основе, также может быть выставлен на продажу. На него есть покупатели из Нидерландов и Англии.
  • «Аякс» также проявляет интерес к трансферу нидерландского футболиста.
Руководство «Наполи» планирует в ближайшие недели положительно решить эти вопросы и привести в распоряжение главного тренера необходимого нападающего.

НаполиГабриэл ЖезусДжошуа ЗиркзеСерия АТрансферы
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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